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الثلاثاء، 15-12-2020 11:56 ص

سبيس إكس تطلق قمر اتصالات جديد في مدارات الأرض

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الوكيل الإخباري _ نجحت شركة "سبيس إكس" الأمريكية في إطلاق قمر اتصالات صناعي جديد، ووضعه في مداره المطلوب حول الأرض.

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وقد أشارت الشركة في بيان لها "أن عملية إطلاق قمر الاتصالات الجديد SXM-7 على متن صاروخ من نوع فالكون-9 جرت يوم الأحد 13 ديسمبر الجاري، من قاعدة كيب كانافيرال فى فلوريدا، بتمام الساعة 12:30 بتوقيت الساحل الشرقى للولايات المتحدة، وأن القمر وصل إلى مداره الفضائي المطلوب حول الأرض".


ومن المفترض أن يعمل القمر في مدارات الأرض لمدة 15 سنة، وذلك ليوفر خدمات الاتصالات والبث الإذاعي والتلفزيوني لأكثر من 34 مليون شخص .

 

المصدر : اليوم السابع 



 




 

 


 

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