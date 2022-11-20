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الأحد، 20-11-2022 07:12 ص

سر كبير وراء ميزة "واتساب" الجديدة.. تعرف عليه

واتسا


الوكيل الإخباري - أطلق تطبيق "واتساب"، التابع لشركة "ميتا" المالكة لمواقع "فيسبوك" و"إنستغرام"، ميزة جديدة طال انتظارها، حيث أصبح بإمكان المستخدمين الآن إرسالة رسائل إلى أنفسهم على التطبيق.

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الميزة الجديدة، لاحظها موقع "WABetaInfo"، الذي يتابع أخبار هذا التطبيق أولا بأول، حيث تظهر في إصدار "واتساب" الجديد لـ"iOS" (الإصدار 2.22.23.74)، والمتاح لجميع مستخدمي "أبل"، كما تظهر في إصدار "واتساب" الجديد لنظام "Android" (الإصدار 2.22.23.77)، لكن يبدو أن الميزة يتم طرحها ببطء لأنها لم تظهر للجميع حتى الآن.


ويقول استشاري الإعلام الرقمي والتسويق الإلكتروني، محمد الحارثي، إن "تلك الميزة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لمستخدمي "واتساب"، حيث أنها توفر عليهم عناء التحايل على عدم تمكينهم في الماضي من إمكانية إرسالهم رسائل لأنفسهم، عبر أن يقوم من يملكون حسابين برقمين مختلفين بإرسال تلك المعلومات من حساب لآخر، أو بتدشين المستخدم لمجموعة مع شخص آخر ثم طرده منها ليتبقى في المجموعة وحيدا".


ويضيف الحارثي، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه بإطلاق "واتساب لتلك الميزة سيكون بإمكان المستخدم حفظ ما يريد من بيانات أو معلومات مثل رقم الهاتف أو كلمة المرور أو رابط أو حتى صورة، وهي أسهل طريقة للحفظ والوصول إلى ما تم حفظه بسرعة".


في الوقت نفسه، يوضح الحارثي، أن "تلك الميزة تسهم في زيادة نشاط المستخدمين على التطبيق وزيادة تدفق المعلومات عليه، والذي يمثل أهمية أكبر بالنسبة لشركة "ميتا" وليس فقط لـ"واتساب"، كون هذا الأخير يعد قناة الاتصال الهامة ومصدر تدفق المعلومات الرئيسي التي تمكن شركة "ميتا" من استنباط معرفة تنتج عن تحليل بيانات المستخدمين، حيث أن تلك المعرفة هي التي تهم المعلنين، ومن ثم تحقق أرباح للشركة".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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