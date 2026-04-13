سعره 320 دولارًا.. أرخص هاتف قابل للطي في العالم

الوكيل الإخباري- كشفت شركة "+Ai"، خلال فعالية أُقيمت في الهند في نيسان 2026، عن هاتف nova Flip القابل للطي، الذي يأتي بسعر 29,999 روبية هندية، أي ما يعادل نحو 320 دولارًا، ما يجعله أرخص هاتف قابل للطي في العالم.





يبلغ قياس الشاشة الداخلية من نوع AMOLED نحو 6.9 بوصة، وتأتي بدقة عرض 2790 × 1188 بكسل، إلى جانب شاشة خارجية من النوع نفسه بقياس 3.1 بوصة.



ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 7300، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت، بحسب تقرير لمجلة Yanko Design المتخصصة في أخبار تصاميم المنتجات التجارية.



ويأتي الهاتف بوحدة كاميرا خلفية تضم مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميغابكسل، وعدسة عمق بدقة 2 ميغابكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل.



وتبلغ سعة البطارية 4325 مللي أمبير/ساعة، وهي سعة ممتازة، مع دعم الشحن السلكي بقوة 33 واط، إلى جانب دعم تقنية الجيل الخامس، وتقنية NFC، ومقاومة الماء والغبار بمعيار IP64.



وتُعد هذه السعة في هاتف قابل للطي ميزة لافتة، إذ يأتي هاتف Samsung Galaxy Z Flip 6 ببطارية سعة 4000 مللي أمبير/ساعة، وكذلك هاتف Motorola Razr Plus 2024، وكلاهما يُطرح بسعر أعلى بنحو ثلاثة أضعاف من سعر nova Flip.



ويتطلب تركيب بطارية أكبر من المتوسط في هيكل قابل للطي إما تصميمًا داخليًا متطورًا للغاية أو تقبّل زيادة في السماكة، ولم تكشف شركة "+Ai" بعد عن أبعاد الجهاز عند طيه.





