سناب شات تحذر من نمو الإيرادات بشكل بطيئ

الوكيل الإخباري - أخبر إيفان شبيجل، الرئيس التنفيذي للشركة المالكة لتطبيق سناب شات، الموظفين أن الشركة تبطئ التوظيف بشكل كبير لبقية العام بعد تحذير المستثمرين من أن إيراداتها لن تنمو بالسرعة المتوقعة.



وأشارت شركة سناب إلى أن الاقتصاد ساء بشكل أسرع من المتوقع في الشهر الماضي. وخفضت شركة التواصل الاجتماعي توقعاتها ربع السنوية، مما أدى إلى عمليات بيع مكثفة لأسهمها.



وقالت الشركة في تقرير لهيئة الأوراق المالية والبورصات: تدهورت بيئة الاقتصاد الكلي بشكل أكبر وأسرع مما كان متوقعًا منذ أواخر شهر أبريل. ونتيجة لذلك نعتقد أنه من المحتمل أن نبلغ عن إيرادات أدنى من الحد الأدنى لنطاق إرشاداتنا للربع الثاني من عام 2022.



وأدى ذلك إلى انخفاض سعر سهم سناب إلى أدنى مستوى لم نشهده منذ منتصف عام 2020، حيث تراجع بنسبة 31%. كما تراجعت العقود الآجلة في ناسداك، وألقى المتداولون باللوم على شركة سناب.



وأغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الاثنين، تقودها مكاسب من البنوك والتكنولوجيا. ولكن الارتفاع يأتي بعد أطول سلسلة من التراجعات الأسبوعية في وول ستريت منذ انهيار فقاعة الدوت كوم منذ أكثر من 20 عامًا، ولا يزال العديد من المستثمرين في حالة قلق.

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