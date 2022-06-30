سناب شات تضيف اشتراكًا مدفوعًا مع المزيد من الميزات

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سناب عن طرح سناب شات بلس، وهي خطة اشتراك بقيمة 3.99 دولارات شهريًا لمنصتها الاجتماعية تفتح لك ميزات الوصول المبكر والحصري.

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ويأتي هذا الإعلان بعد أن قدمت سناب توقعات مبيعات مخيبة للآمال للربع الحالي عندما أعلنت عن نتائج الربع الأول في شهر أبريل.



وقال المدير المالي للشركة في ذلك الوقت إن ظروف الاقتصاد الكلي مثل اضطرابات سلسلة التوريد ونقص العمالة والتضخم تؤثر في الإعلانات، مصدر الدخل الرئيسي للشركة.



ويمكن أن تساعد خطة الاشتراك سناب شات بلس الشركة في تنويع مصادر إيراداتها، بالرغم من أن الشركة لا تتوقع أن تصبح الخطة مصدر دخل جوهريًا جديدًا.



وتستهدف خطة الاشتراك الأشخاص الذين يقضون معظم وقتهم في التواصل مع أقرب أصدقائهم عبر سناب شات. وتمثل خطة الاشتراك أول محاولة حقيقية للشركة لكسب المال خارج الإعلانات.



وتشمل أبرز الميزات القدرة على تغيير نمط أيقونة التطبيق، ومعرفة من أعاد مشاهدة قصة، وتثبيت أحد أصدقائك في الجزء العلوي من سجل الدردشة باعتباره أفضل صديق للأبد.

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