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الأحد، 31-10-2021 01:00 م

سيسكو تدخل مجال اجتماعات الواقع المعزز

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الوكيل الإخباري - كشفت شركة سيسكو عن Webex Hologram، وهي خدمة تجلب الواقع المعزز إلى منصة التعاون الخاصة بها مع تمثيل المشاركين في الاجتماع على شكل صور ثلاثية الأبعاد واقعية بدلاً من الصور الرمزية الشبيهة بالرسوم المتحركة.

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وتستخدم Webex Hologram مع نظارات الرأس للواقع المعزز، مثل Magic Leap و Microsoft HoloLens، وهي تعد بتقديم صور ثلاثية الأبعاد واقعية في الوقت الفعلي لأشخاص حقيقيين.

وقامت الشركة بتجديد محفظة منتجات Webex بشكل كبير خلال العام الماضي، وزاد وباء فيروس كورونا من الحاجة إلى أدوات التعاون الافتراضية.

ويعد حل Webex عملاقًا في سوق التعاون المزدحم. ولكن المنافسين مثل Zoom و Google Meet ومايكروسوفت تيمز ساعدوا في تطور السوق بسرعة.


وتقول سيسكو إن استخدام الصور المجسمة يجعل التجربة أكثر جاذبية وواقعية. ومن خلال إمكانات Webex Hologram في التصوير المجسم، يمكن للمشاركين الآن التفاعل بطرق كانت ممكنة سابقًا شخصيًا فقط.


وأوضحت الشركة أن مهمتها هي تمكين 3 مليارات عامل رقمي على هذا الكوكب للمشاركة على قدم المساواة من أي مكان في العالم.


ويمثل Webex Hologram خطوة كبيرة نحو مهمتها المتمثلة في تقديم تجربة عمل سلسة بحيث لا توجد فجوة بين التعاون الافتراضي والتعاون الشخصي.

 

وزادت بروتوكولات سلامة جائحة فيروس كورونا العالمية من حاجة الشركات إلى تقديم اجتماعات افتراضية غامرة.


على سبيل المثال، في صناعة الرعاية الصحية عندما يتم إدخال جهاز جراحي جديد، يجب تدريب الأطباء والفنيين وفرق المبيعات والدعم بسرعة.


وباستخدام Webex Hologram، يمكن التعامل مع هذا التدريب عن بعد لتوفير الوقت والسفر، مع توفير القدرة على رؤية الجهاز الجراحي من كل زاوية وبحجمه الفعلي كما لو كان طبيبًا في الغرفة.


ويتاح Webex Hologram حاليًا لعدد محدود من العملاء في برنامج تجريبي. وتركز الشركة على اكتشاف حالات الاستخدام والتطبيقات مع العملاء من خلال البرنامج، بالإضافة إلى دمج التعليقات. وتخطط بعد ذلك لتوسيع العرض التجريبي.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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