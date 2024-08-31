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"شات جي بي تي" يتجاوز 200 مليون مستخدم أسبوعياً

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 31-08-2024 01:50 م

الوكيل الإخباري-   قالت شركة أوبن إيه آي، الجمعة، إن روبوت المحادثة "شات جي بي تي" لديه الآن أكثر من 200 مليون مستخدم أسبوعيًا، ما يمثل ضعف عدد المستخدمين منذ نوفمبر (تشرين الثاني).

وشهد تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي، المتخصص في المحادثة والإجابة على الأسئلة عبر تقنيات حديثة ومتطورة، نمواً سريعاً منذ إطلاقه في عام 2022.

وتتوقع الشركة أن يتزايد عدد المستخدمين بشكل أكبر مع إطلاق نظام التشغيل "iOS 18" من شركة آبل، ضمن تطبيق سيري. وهذا يعني أنه إذا فشل "آبل إنتليجنس" في الإجابة على سؤال ما، فسوف يطلب سيري من المستخدمين طلب المساعدة من تطبيق "شات جي بي تي".

وقال المدير التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، سام ألتمان، لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، إن "الأشخاص يستخدمون أدواتنا الآن كجزء من حياتهم اليومية، وهو ما يحدث فارقاً حقيقياً في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم - سواء كان ذلك من خلال المساعدة في مهام روتينية، أو حل مشكلات صعبة، أو إطلاق العنان للإبداع".

وأشار إلى أن 92% من أكبر 500 شركة تستخدم منتجات شركة أوبن إيه آي.

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