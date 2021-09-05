الأحد 05-09-2021
الوكيل الاخباري

تخصيص مقاعد طب لأبناء العاملين في الصحة

التربية : اجراء حوالي 15 ألف فحص عشوائي في المدارس

شركات الاتصالات المتنقلة تتجه لإيقاف شبكات الجيلين الثاني والثالث

التربية لـ الوكيل : توزيع كافة الكتب المدرسية على الطلبة

إجراءات جديدة على جسر الملك حسين

الأوبئة ترجح اعتماد الجرعة المدعمة لكافة المواطنين قبل بدء الشتاء

مشتركة في الأعيان توافق على قانون الإدارة المحلية

تنويه من وزارة التنمية الاجتماعية

الأسواق الناشئة أرض خصبة للعملات المشفرة

144 مستوطنا يقتحمون الأقصى

الأحد، 05-09-2021 12:39 م

شركة أمازون تستعد لطرح أول تلفاز لها الشهر المقبل

آمازون-Tv


الوكيل الإخباري - تخطط شركة أمازون لطرح تلفازها الذي يحمل علامتها التجارية في الولايات المتحدة في أقرب وقت في شهر أكتوبر.

اضافة اعلان

وأطلقت الشركة تلفاز AmazonBasics في الهند أواخر العام الماضي. وتعاونت الشركة أيضًا مع الشركات المصنعة الأخرى لبيع أجهزة التلفاز حصريًا مع برنامج Fire TV المدمج. ولكن هذه النماذج تحمل دائمًا العلامة التجارية للشركة المصنعة، مثل توشيبا.

وكان الإطلاق الأمريكي قيد العمل منذ ما يقرب من عامين ويتضمن فرقًا من Amazon Devices و Lab126

 

ويضع إطلاق التلفاز عملاقة التجارة الإلكترونية في منافسة مباشرة مع شركات الإلكترونيات الأخرى، بما في ذلك سامسونج وسوني وإل جي، التي تبيع أجهزتها في كثير من الحالات من خلال سوق أمازون عبر الإنترنت.


ومن المتوقع أن تكون النماذج عبارة عن أجهزة تلفاز ذات شاشات كبيرة في نطاق 55 إلى 75 إنش. ومن المقرر أن يتم إطلاقها في أقرب وقت ممكن في شهر أكتوبر. ولكن الطرح كان يعاني من اختناقات لوجستية.


وتعمل أمازون أيضًا على جهاز تلفاز منفصل تقوم بتصميمه داخليًا. ويتم تصنيع تلفاز الشركة المباع في الهند في ذلك البلد، وهو يتميز بنظام تشغيل Fire TV بالإضافة إلى أدوات التحكم الصوتية أليكسا.


ويباع إصدار 55 إنش حاليًا بنحو 588 دولار، بينما تبلغ تكلفة إصدار 50 إنش نحو 506 دولارات.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
LdGDru3wJIBcn3buOdf6d8Hn3C3FtwhRYqzA4W4A

تغريم واتساب بـ 267 مليون دولار أمريكي لاختراقه خصوصية البيانات في أوروبا

ننتتت

تويتر تخطط للسماح لك بإخفاء التغريدات القديمة

PicsArt_03-20-08.34.34

روبلوكس تجلب الدردشة الصوتية إلى منصتها

1120161123260934

فيسبوك تعتذر بسبب مقطع فيديو

media-GRGQG-GFSSSRQQ-PXFMP-GPFLLR-GFSSRQQSMP-LLPXR-GFSSRQSMSGLR-X-FFRMPQFLLG

نقص الرقائق يجبر جنرال موتورز على تعطيل مصانعها في أمريكا الشمالية

images

باستخدام جمل سريعة يمكنك تخطي Hey Google للمهام الشائعة

أخبار متعلقة
607173B0-A096-465F-A417-C73D9DFA56FC

رسميًا.. إطلاق موقع أمازون مصر بديلًا لسوق دوت كوم

7409c1a9-8718-4ec9-a663-d488586636ac_16x9_1200x676

انسحاب أصحاب المشاريع الصغيرة من أمازون

fe46acb0-0777-11ec-bfff-2cf8f01899e8

بعد طول انتظار أمازون تدخل مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا

1-1454698

أمازون توفر خدمة تتبع لمراقبة سائقي الشاحنات

thumbs_b_c_167785f018d643c7a6ed45edc8c2d063

أمازون تمنحك طريقة أسهل لتقديم شكاوى