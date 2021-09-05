شركة أمازون تستعد لطرح أول تلفاز لها الشهر المقبل

الوكيل الإخباري - تخطط شركة أمازون لطرح تلفازها الذي يحمل علامتها التجارية في الولايات المتحدة في أقرب وقت في شهر أكتوبر.





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وأطلقت الشركة تلفاز AmazonBasics في الهند أواخر العام الماضي. وتعاونت الشركة أيضًا مع الشركات المصنعة الأخرى لبيع أجهزة التلفاز حصريًا مع برنامج Fire TV المدمج. ولكن هذه النماذج تحمل دائمًا العلامة التجارية للشركة المصنعة، مثل توشيبا.





وكان الإطلاق الأمريكي قيد العمل منذ ما يقرب من عامين ويتضمن فرقًا من Amazon Devices و Lab126

ويضع إطلاق التلفاز عملاقة التجارة الإلكترونية في منافسة مباشرة مع شركات الإلكترونيات الأخرى، بما في ذلك سامسونج وسوني وإل جي، التي تبيع أجهزتها في كثير من الحالات من خلال سوق أمازون عبر الإنترنت.



ومن المتوقع أن تكون النماذج عبارة عن أجهزة تلفاز ذات شاشات كبيرة في نطاق 55 إلى 75 إنش. ومن المقرر أن يتم إطلاقها في أقرب وقت ممكن في شهر أكتوبر. ولكن الطرح كان يعاني من اختناقات لوجستية.



وتعمل أمازون أيضًا على جهاز تلفاز منفصل تقوم بتصميمه داخليًا. ويتم تصنيع تلفاز الشركة المباع في الهند في ذلك البلد، وهو يتميز بنظام تشغيل Fire TV بالإضافة إلى أدوات التحكم الصوتية أليكسا.



ويباع إصدار 55 إنش حاليًا بنحو 588 دولار، بينما تبلغ تكلفة إصدار 50 إنش نحو 506 دولارات.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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