السبت 16-01-2021
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السبت، 16-01-2021 12:53 م

شركة جوجل تصلح خطأً في إشعارات تطبيق NHS لتتبع كورونا

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الوكيل الإخباري _ اعلنت شركة جوجل عن اصلاح خطأ غريب في إصدار أندرويد من تطبيق كورونا الخاص بهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية " NHS Covid-19 "، بعد أن تلقى المستخدمين إشعارًا "بالتحميل" غامض .

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وقد أبلغ العديد من مستخدمي التطبيق على نظام التشغيل أندرويد من جوجل عن تلقي إشعار قال ببساطة إن التطبيق كان قيد التحميل.

حيث انه عند الضغط على الإشعار، لم يحدث أي تغيير داخل التطبيق، ولم يختف الإشعار، والى منع المستخدمين من تلقي أي إشعارات تتبع.

وأكدت جوجل، أن هذه مشكلة في نظام الإشعارات تم إصلاحها، ولم يتم العثور على آثار سلبية بسبب الخطأ.

 

المصدر : اليوم السابع 



 




 

 


 

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