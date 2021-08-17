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الثلاثاء، 17-08-2021 02:38 م

شركة فيسبوك تحظر أي محتوى يدعم حركة طالبان

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الوكيل الإخباري - حظرت شركة فيسبوك حركة طالبان وأي محتوى يروج لها من منصتها الرئيسية، وواتساب وإنستغرام .

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وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي إنها تعتبر المجموعة الأفغانية، التي استخدمت منصات التواصل الاجتماعي لإبراز رسائلها منذ سنوات، منظمة إرهابية.


وأوضحت فيسبوك أن لديها فريقًا مخصصًا من مشرفي المحتوى يراقب ويزيل المنشورات والصور ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى المتعلقة بطالبان.

 

وقال متحدث باسم فيسبوك: تم تصنيف طالبان كمنظمة إرهابية بموجب القانون الأمريكي وقد حظرناها من خدماتنا بموجب سياسات المنظمة الخطرة.

وأضافت الشركة أن هذا يعني أنها تزيل الحسابات التي تحتفظ بها طالبان أو نيابة عنها، وكذلك تلك التي تمدحهم وتدعمهم وتمثلهم.

وقال المتحدث باسم فيسبوك: لدينا أيضًا فريق متخصص من الخبراء الأفغان، الذين يتحدثون اللغة الدارية والباشتو ولديهم معرفة بالسياق المحلي، مما يساعدنا في تحديد المشكلات الناشئة عبر المنصة وتنبيهنا إليها.

وأوضحت الشركة أنها لا تقرر ما إذا كان ينبغي لها الاعتراف بالحكومات الوطنية. وبدلاً من ذلك، فإنها تتبع سلطة المجتمع الدولي.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 




 




 

 


 

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