شركة ميتا تطلق تطبيق Threads من Instagram المنافس الأول لتويتر

الوكيل الإخباري - ما هو ثريدز انستغرام منافس تويتر، المنافسة بين شبكة فيسبوك الاجتماعي (ميتا) وبين شبكة تويتر المملوكة لرجل الأعمال الكندي (أيلون ماسك) لن تنتهي، فالصراع ما زال على أشده بين كُبريات الشركات العالمية من أجل الاستحواذ على المرتبة الأولى من بين تطبيقات التواصل، وقد أعلنت شركة ميتا على لسان مالكها (مارك) عن تطبيق جديد للتدوينات المُصغرة ويحمل اسم (تريدز) Threads an Instagram app.

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ومن هنا سنتعرف على أبرز معلومات وخصائص تطبيق “ثريدز” المنافس لتويتر، مع توفير رابط تحميل تطبيق ثريدز انستغرام، تطبيق من إنستغرام للاندرويد والايفون.



ما هو ثريدز انستغرام منافس تويتر

أطلقت شركة ميتا فيسبوك وهي المالكة لتطبيق واتساب وانستغرام، تطبيق جديد أطلق عليه اسم (ثريدز) بالعربية وبالإنجليزية Threads، وذلك لمنافسة شبكة تويتر الاجتماعية في التغريدات المُصغرة، فقد وصف التطبيق بأنه (تطبيق للتدوينات القصيرة).



ومن مزايا تطبيق ثريدز انستغرام هو أنه سيكون بمقدورك مشاركة الأفكار والتغريدات، ومناقشة الموضوعات المُختلفة، والتعليق عليها، ويركز Threads بالدرجة الأولى وبشكل رئيسي على مشاركة النصوص وتبادل المحتوى المكتوب، إضافة إلى المحتوى من صور، ومقاطع فيديو مُختلفة ومنوعة.



ويطلق عليه (شبيه تويتر)، أو بعبارة أخرى (منافس تويتر) ويعتمد التطبيق على بنة تحتية بشكل مشابه لتطبيق الانستغرام المملوك لشبكة فيسبوك، وهو بعبارة أخرى تطبيق لا يختلف عن سابقه من تطبيقات التواصل الاجتماعي، ولكن الشبه الكبير فيه هو أنه يعمل بنفس فكرة منصة تويتر المملوكة لرجل الأعمال الكندي (أيلون ماسك).



وعلى ما يبدو أن مارك مؤسس ومالك الفيسبوك وتطبيق انستغرام، يريد الرد على أيلون ماسك بعد تقييد عدد التغريدات التي يستطيع المغردون التغريد بها بشكل يومي، وقد أعلنت الشركة (ميتا) على لسان مؤسسها، أنه اليوم الخميس 6 يوليو 2023 هو يوم إطلاق تطبيق ثريدز انستغرام على المتاجر الرسمية في كل من جوجل بلاي ستور للاندرويد، وآب ستور آيتونز للايفون iOS.



وفي نفس الوقت أشارت عدد من المصادر، أن التطبيق Threads, an Instagram app ظهر بشكل تجريبي على ما يبدو على متجر (آبل ستور) لهواتف الأيفون داخل الولايات المُتحدة الأمريكية، حيث تصنفه فيسبوك بأنه أحد تطبيقات انستغرام تماماً كما هو الحال في خدمة (انستغرام ريلز) للفيديوهات القصيرة المنافسة لبرنامج تيك توك.



كما يوفر برنامج ثريدز Threads ميزة تنافسية فريدة من نوعها تختلف عن تويتر، وذلك من خلال العمل على اعتماد واستيراد قوائم المتابعة الحالية للمستخدمين من منصة الانستغرام، وسيكون سيتم ربط تطبيق ثريدز بانستغرام، لكنه سيعمل كتطبيق مستقل.

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