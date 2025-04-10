شركة OpenAI ترفع دعوى قضائية ضد إيلون ماسك

الوكيل الإخباري- رفعت شركة OpenAI دعوى قضائية ضد الملياردير إيلون ماسك، حيث تطلب من المحكمة الفيدرالية منعه من اتخاذ أي إجراءات قانونية غير عادلة ضد الشركة. تأتي هذه الدعوى في إطار نزاع قانوني حول هيكلية "OpenAI" المستقبلية، بعد أن رفضت محكمة فيدرالية دعوى رفعها ماسك في مارس الماضي بشأن تحول الشركة من منظمة غير ربحية إلى شركة تجارية.

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وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد كشفت في وقت سابق عن عرض قدمه اتحاد من المستثمرين بقيادة ماسك لشراء المنظمة غير الربحية المسيطرة على "OpenAI" بمبلغ ضخم بلغ 97.4 مليار دولار.