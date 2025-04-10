شركة OpenAI ترفع دعوى قضائية ضد إيلون ماسك

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد كشفت في وقت سابق عن عرض قدمه اتحاد من المستثمرين بقيادة ماسك لشراء المنظمة غير الربحية المسيطرة على "OpenAI" بمبلغ ضخم بلغ 97.4 مليار دولار.
-
أخبار متعلقة
-
هل يمكن التعامل مع Grok كمدقق حقائق للمعلومات المضللة؟
-
أخيرا.. فيسبوك تطلق ميزة جديدة طال انتظارها
-
خبر سار للمستخدمين.. هذا ما أعلنته "واتساب"
-
تيك توك تطلق منصة جديدة لدعم الفنانين
-
تحذير من ثغرات خطيرة في أجهزة أبل تتطلب التحديث الفوري
-
بعيداً عن ChatGPT.. إليك 7 أدوات ذكاء اصطناعي تسهّل مهامك اليومية
-
OpenAI تدرس إضافة علامة مائية على صور ChatGPT
-
خطوات لإطالة عمر بطارية اللاب توب