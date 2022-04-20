شهر رمضان يقفز باستخدام الإنترنت المحمول في مصر

الوكيل الاخباري- كشفت بيانات رسمية حديثة، زيادة في استخدام خدمات الإنترنت المحمول في مصر بنسبة 68% خلال شهر رمضان من العام 2022 مقارنة بالعام الماضي، وذلك في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت المحمول إلى 11 مليون مستخدم.



وأظهرت البيانات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، حدوث زيادة في استخدام خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 39% في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت إلى 980 ألف مستخدم.



وأوضحت أن متوسط الأنشطة الأعلى استخداما يوميا بلغ نحو 3.5 مليون ساعة يوميا في مقاطع فيديو ترفيهية قصيرة منشورة بزيادة 158%، ونحو 131 مليون عملية بحث في الخرائط بزيادة 111%، و12.9 مليون ساعة مشاهدة محتوى ترفيهي بزيادة 76%، و181 مليون زيارة تسوق إلكتروني بزيادة نسبتها 47%.

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