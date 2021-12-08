صفقة مايكروسوفت مع Nuance قد تواجه رفضًا أوروبيًا

الوكيل الإخباري - تجري هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي نظرة أعمق على صفقة شركة مايكروسوفت البالغة قيمتها 19.7 مليار دولار لشراء شركة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكلام Nuance.





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وتطلب هيئة مكافحة الاحتكار من العملاء والمنافسين وضع قائمة بالمخاوف، وذلك بحسب استبيان من الشهر الماضي اطلعت عليه وكالة رويترز.



ويعتبر التواصل الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا هو الأكثر شمولاً من قبل هيئة مكافحة الاحتكار منذ أن أعلنت الشركات عن الاستحواذ في شهر أبريل.

وبعد الحد الأدنى من المراجعة، قالت وزارة العدل الأمريكية في شهر يونيو ولجنة المنافسة الأسترالية في شهر أكتوبر إنهما لن تعترضا على الصفقة.



وتقدمت الشركات للحصول على الموافقة من مكتب المنافسة التابع للمفوضية الأوروبية الشهر الماضي، ولدى المنظم حتى 21 ديسمبر لتمرير الصفقة أو فتح تحقيق أكبر.



وكانت الشركتان تتوقعان إتمام الصفقة بنهاية هذا العام. ولكنها قالتا في الشهر الماضي إن الجدول الزمني قد يتأخر إلى أوائل العام المقبل.



ويسأل الاستبيان ما إذا كانت مايكروسوفت و Nuance من المنافسين وما إذا كان الارتباط يمكن أن يؤثر في العملاء والمنافسين، بما في ذلك ما إذا كان بإمكان مايكروسوفت تفضيل Nuance على الخدمات المنافسة.

وتبيع Nuance تقنية النسخ التي تحظى بشعبية بين الأطباء ومراكز الاتصال التي ترغب في أتمتة تدوين الملاحظات.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية