طرق لتحسين تجربتكم على YouTube

الوكيل الإخباري - تبذل منصة "يوتيوب" للفيديوهات، جهودًا كبيرة لتعزيز أمن المنصة وحماية جميع المستخدمين. وفي مناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن، الذي يحتفى به في الـ 11 من شهر فبراير كل عام، شاركت المنصة بعض الميزات التي طوّرتها في هذا الإطار بهدف تقديم تجربة عالية الجودة للمستخدمين.

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فقد صممت إجراءات حماية مفيدة وأدوات سهلة الاستخدام للسماح للمستخدمين بالتحكم بشكل أفضل في تجربتهم على YouTube.



1. خيارات إضافية لأولياء أمور الأطفال والأولاد والمراهقين

تختلف كيفية التعامل مع التكنولوجيا من عائلة إلى أخرى، بحيث تعتمد كلّ عائلة أسلوبها الخاص لاستكشاف المحتوى على الإنترنت كما تفرض قواعدها الخاصة بشأن الاستهلاك الرقمي. لذلك، إذا كان لديكم أطفال تحت رعايتكم، يمكنكم الاستفادة من الخيارات وعناصر التحكّم التي تقدّمها المنصة لتصميم التجربة المناسبة لكم على YouTube.

2. تذكيرات وخيارات للحفاظ على الرفاهية الرقمية

تم تصميم أدوات الرفاهية الرقمية لمساعدتكم على الإحاطة بشكل أفضل بكيفية استخدامكم YouTube واتباع عادات صحية، مثل قضاء بعض الوقت بعيدًا عن الإنترنت.

وتتوفر في الإعدادات تذكيرات بوقت النوم وبالتوقف عن المشاهدة لتحفيزكم على التوقف عن مشاهدة الفيديوهات لباقي اليوم. ويمكن أن تظهر هذه التذكيرات إما خلال مشاهدة الفيديو أو بعد انتهائه.

3. عناصر تحكّم إضافية لإدارة البيانات على YouTube

يمكنكم الاستعانة بميزة بياناتك في YouTube لتصفّح أو محو سجل البحث أو المشاهدة في YouTube أو إيقافه مؤقتًا. إذا تمت إزالة فيديوهات محددة من السجل، أو تم محو طلبات بحث معينة من سجلّ البحث، لن تؤثر هذه الفيديوهات في الاقتراحات المقدمة لكم، ولن يتم اقتراح طلبات البحث هذه في شريط البحث.

4. طرق سهلة للتحقق من إعدادات الخصوصية وكلمات المرور

توفّر أداة "إدارة إعدادات الخصوصية" اقتراحات مخصصة لمساعدتكم على حماية بياناتكم وأجهزتكم على كل منتجات Google، بما فيها YouTube. يمكنكم تفعيل ميزة التحقق بخطوتَين، والتأكّد من قوة كلمات المرور، وإدارة إمكانية وصول تطبيقات الجهات الخارجية إلى بيانات حسابكم.

زهرة الخليج

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