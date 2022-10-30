طريقة إلغاء تنشيط حساب تويتر خطوة بخطوة

الوكيل الإخباري-قد يفكر العديد من المستخدمين في حذف حساب "تويتر" (Twitter)، فالعديد منهم لديهم أسبابهم للخروج من المنصة والقيام بالتغريدات والتفاعل على منصات أخرى، ولإلغاء تنشيط حساباتهم على تويتر سواء من خلال التطبيق أو المتصفح فسوف يحتاجون إلى خطوات عديدة للوصول إلى زر إلغاء تنشيط الحساب.

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كيفية إلغاء تنشيط حساب تويتر في المتصفح



مستخدمو المتصفحات -سواء على الحاسوب أو الهاتف- الذين يريدون إلغاء تنشيط حساب تويتر يمكنهم ذلك من خلال الانتقال إلى صفحة تسجيل الدخول.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك إذا كنت لم تسجل بعد، ثم انقر على كلمة "المزيد" الموجودة في الجزء السفلي الأيمن من الشاشة، وابحث عن خيار "الإعدادات والدعم" ثم "الإعدادات والخصوصية" ثم اضغط على "حسابك".



انزل إلى الأسفل ستجد الخيار المطلوب "إلغاء تنشيط الحساب"، ثم "إلغاء تنشيط" التي تظهر باللون الأحمر، وللقيام بهذه العملية تحتاج إلى كتابة كلمة المرور الخاصة بحسابك.



إذا أردت إلغاء تنشيط الحساب فإن لديك خيارين، إما أن يستمر التعطيل لفترة 30 يوما أو 12 شهرا، وذلك حسب ما يناسبك.



كيفية إلغاء تنشيط حساب تويتر في التطبيق

أغلب مستخدمي الهواتف الذكية سواء كانت "أندرويد" (Android) أو "آيفون" (iPhone) يعتمدون على تطبيق تويتر الرسمي، وكي يستطيع هؤلاء إلغاء تنشيط حساباتهم عليهم الدخول إلى التطبيق والضغط على أيقونة الملف الشخصي الخاص الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى وسيظهر خيار "الإعدادات والدعم" ثم "الإعدادات والخصوصية" في الجزء السفلي، وبعد ذلك الضغط على الحساب في الأعلى.



في صفحة "حسابك" حدد الخيار "إلغاء تنشيط الحساب" الموجود في الأسفل وبالنهاية "إلغاء تنشيط"، وهنا تحتاج إلى إدخال كلمة المرور لإكمال العملية.



ماذا يحدث عند إلغاء تنشيط حساب تويتر؟

عند الضغط على زر "إلغاء التنشيط" سيختفي حسابك ولن يظهر على تويتر ولا في نتائج البحث، لكن هناك أمل في استرجاعه إذا أردت، فسياسة تويتر تمهل حتى 30 يوما قبل حذف الحساب نهائيا، فإذا أردت استعادة الحساب عليك تسجيل الدخول إليه.



وإذا كنت تخطط لإنشاء حساب تويتر جديد بنفس اسم المستخدم وعنوان البريد الإلكتروني للحساب الذي قمت بإلغاء تنشيطه فقم بتحويل الحساب الحالي إلى اسم مستخدم وعنوان بريد إلكتروني مختلفين قبل إلغاء التنشيط، ويمكن القيام بهذه العملية ببساطة.



وإذا كنت ترغب في تنزيل بيانات تويتر الخاصة بك فافعل ذلك قبل إلغاء تنشيط حسابك، إذ لا يستطيع تويتر إرسال بيانات من حسابات غير نشطة.



يقوم "غوغل" (Google) ومحركات البحث الأخرى بتخزين نتائج ذاكرة التخزين المؤقت، مما يعني أن ملفك الشخصي القديم وتغريداتك قد تظل موجودة لإظهار نتائج البحث في بعض الأحيان، ومع ذلك فإن أي شخص ينقر عليها سيحصل على رسالة خطأ.



الجزيرة

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