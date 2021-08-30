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الإثنين، 30-08-2021 01:04 م

طريقة إيجاد أغنية باستخدام الكلمات في سبوتيفاي

Spotify


الوكيل الإخباري - تعتبر سبوتيفاي أحد أشهر خدمات بث الموسيقى والمقاطع الصوتية حول العالم، حيث تمتلك مكتبة واسعة من المقاطع الصوتية.

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كما أنها تمتاز بخوارزميات ذكاء اصطناعي قوية تساعد المستخدمين على الوصول إلى المقاطع الجديدة بناءً على ما يستمعون إليه. 

 

صدر هذا التحديث منذ فترة قصيرة، ولكنه لم يحصل على الكثير من الاهتمام العالمي. 

وتعمل هذه الطريقة مع جميع المقاطع الموسيقية والأغاني سواءً كانت عربية أو غربية. 

ويمكنك استخدام الخاصية الجديدة عبر اتباع الخطوات التالية: 


1- توجه إلى تطبيق سبوتيفاي في هاتفك، وبعد ذلك اضغط زر البحث الموجود في الأسفل لتنتقل إلى قائمة البحث عن المقاطع. 
2 - وبعد ذلك قم بكتابة الكلمات التي تتذكرها من الأغنية أيًا كانت، ويظهر لك في نتائج البحث مجموعة من الأغاني المتطابقة مع كلمات البحث الخاصة بك.
3- وتجد قائمة بالأغاني التي تحتوي على كلمات مشابهة لما قمت بالبحث عنه. 
4- وقد وصلت هذه الخاصية متأخرًا قليلًا إلى المنصة، حيث تضم أغلب منصات الموسيقى العالمية هذه الخاصية. 

5- ولازالت الخاصية تواجه بعض المشاكل في البحث عن الكلمات والتعرف عليها، ولكن تتحسن الخدمة مع الوقت والاستخدام المستمر. 
6 - وقد حدثت بعض الضجة مؤخرًا بسبب جمع المنصة للكثير من المعلومات حول المستخدمين واستخداماتهم.

7- وتجمع المنصة معلومات حول اذواق المستخدمين ونوعية الأغاني التي يستمعون إليها، بالإضافة إلى أوقات الاستماع ومدة الاستماع وغيرها من هذه البيانات.
8- وصرحت المنصة أنها تستخدم هذه البيانات في تحسين خدماتها وترشيح المقاطع المناسبة للمستخدمين.
9- ولكن جمع الكثير من المعلومات هو أمر خاطئ بغض النظر عن الاستخدام. 
وتضم تطبيقات المنصة المختلفة مجموعة كبيرة من الإعلانات الصوتية والمرئية، لذلك هي تجمع كل هذه المعلومات لتوجه الاعلانات بشكل أفضل.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

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