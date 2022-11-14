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الإثنين، 14-11-2022 12:59 م

طريقة استخدام ميزة وضع الصور في تطبيق تيك توك

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الوكيل الإخباري - طرح تطبيق (تيك توك) TikTok  أخيرًا ميزة جديدة تُسمى (وضع الصور) Photo Mode، وهي ميزة تتيح للمستخدمين نشر الصور الفردية أو الصور المتعددة بالتنسيق الدوّار Carousel كما في إنستغرام، وهذا أول ميزة يقتبسها التطبيق من إنستغرام، حيث إن جميع منصات التواصل الاجتماعي اعتادت على تقليد ميزات تيك توك وليس العكس.

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تسمح ميزة (وضع الصور) الجديدة في تيك توك للمستخدمين بنشر الصور الثابتة الفردية أو المتعددة بالتنسيق الدوّار Carousel – ما يصل إلى 10 صور – والتمرير عبرها بالسرعة التي تناسبهم، بالإضافة إلى الصور الثابتة يمكن لصناع المحتوى إضافة موسيقى إلى منشوراتهم.

كيفية استخدام ميزة وضع الصور في تطبيق تيك توك:

- انتقل إلى تطبيق تيك توك في هاتفك.
- اضغط على علامة (+) في شريط الأدوات في أسفل الشاشة الرئيسية للتطبيق، تأكد من التبديل إلى (وضع الصور) بدلاً من الفيديو.
- ستفتح لك شاشة كاميرا الهاتف مع خيارين هما: التقاط صورة بالكاميرا داخل التطبيق أو تحميل صور موجودة سابقًا في الهاتف.
- اختر الصورة التي تريد نشرها، ثم اضغط على خيار (التالي) Next.

- ستظهر لك صفحة تحرير المحتوى – كما هو الحال مع نشر الفيديو في تطبيق تيك توك –  وهنا يمكنك إضافة نص للصور، أو ملصقات، أو تأثيرات وفلاتر. وعندما تكون الصور جاهزة للنشر، اضغط على خيار  (نشر) Post.

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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