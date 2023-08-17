طريقة بسيطة لاسترداد رسائل الواتساب المحذوفة

الوكيل الإخباري- استعادة رسائل الواتساب المحذوفة أمر يهم كل شخص، خاصة عند حذف الرسائل بالخطأ، أو لتغيير الهاتف المحمول والتي تؤدي لفقد رسائل الواتساب، مما يستدعي استعادة رسائل الواتساب المحذوفة.



هناك طريقة لاستعادة رسائل الواتس اب المحذوفة بدون نسخ احتياطي كما ورد في مركز مساعدة واتساب على الانترنت وموقع «ذا فيرج» المختص fac,k التكنولوجيا.

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وتكون هذه الطريقة عبر البحث في الجهاز في الملفات المخزن لاسترجاع رسائل الواتساب المحذوفة .





يمكن استعادة رسائل الواتساب القديمة بدون نسخ احتياطي عبر الخطوات التالية:





1- افتح مدير الملفات على جهازك





2- اضغط على ملف (واتساب)





3- ابحث في الملفات عن (msgstore.db.crypt)، إذا وجدتها فهذا يعني أنك ستتمكن من استرجاع رسائل الواتس المحذوفة كالتالي:





1) غيّر اسم ملف النسخة الاحتياطية الذي تريد استعادته من ملف (msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12 )إلى ( msgstore.db.crypt12 ) .





2) وأشار التقرير إلى أنه قد تكون النسخة الاحتياطية الأقدم تعمل بملف غير محدث مثل: crypt9 أو crypt10. مما يستدعي عدم تغيير الرقم الوارد في امتداد (crypt).





3) بعد ذلك، قم بحذف واتس آب، واذا ظهرت لك رسالة تقول (هل تريد ازالة هذا التطبيق..الاحتفاظ بالحجم من بيانات التطبيق) علم بعلامة (صح) عليها



4) ثم قم بتحميله مرة أخرى وتثبيته على هاتفك الذكي، سيُطلب منك استعادة المحادثات والرسائل من ملف النسخ الاحتياطي.





5) انقر فوق استعادة ،وسوف تتمكن من استعادة محادثات الواتس اب القديمة.





كما يمكنك الاعتماد على رقم الهاتف والإيميل لاسترجاع محادثات الواتس اب القديمة لهاتف جديد بواسطة التخزين السحابي كالتالي:





لاستعادة رسائل واتساب المحذوفة من جوجل درايف، تحتاج إلى التأكد من:





1- أنك تستخدم نفس رقم الهاتف الذي تريد استعادة رسائله.





2- وتستخدم نفس حساب جوجل المستخدم لإنشاء النسخة الاحتياطية.





وإليك خطوات استرداد رسائل الواتساب المحذوفة من جوجل درايف عند تغيير الهاتف:





1- قم بإلغاء تثبيت برنامج الواتساب من جهاز اندروبد الخاص بك ثم أعد تثبيته.





2- افتح التطبيق وأدخل رقم الواتساب المسجل لتسجيل الدخول، واكتب كلمة المرور لمرة واحدة المستلمة على نفس الرقم للتحقق منها.





3- ستتلقى مطالبة لاستعادة النسخة الاحتياطية للدردشة من جوجل درايف، واضغط على استعادة لبدء عملية الاسترداد.





4- بمجرد اكتمال التهيئة، انقر فوق «التالي» للعثور على جميع الدردشات الخاصة بك.











المصري اليوم