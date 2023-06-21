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الأربعاء، 21-06-2023 02:58 م

طريقة تفعيل ميزة آيفون الجديدة لحماية العيون

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الوكيل الإخباري - وستشجعك ميزة آبل الجديدة على الحفاظ على مسافة آمنة بين جهاز آيفون وآيباد وعينيك. وهي ميزة اشتراك ويمكن تمكينها من خلال النقر على مسافة الشاشة التي يمكن العثور عليها بعد النقر على Screen Time في الإعدادات.

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وستخبرك الميزة أن آيفون قريب جداً عندما تجد أنك تحمل جهازك على مسافة تقل عن 12 بوصة من عينيك لفترة طويلة. ولمواصلة استخدام جهازك، سيتعين عليك نقله إلى مسافة آمنة. وستذكرك أيضاً أن إبقاء جهاز آيفون على بعد ذراع مفيد لبصرك.


وتستخدم ميزة مسافة الشاشة كاميرا TrueDepth لتحديد المسافة بين الشاشة وعينيك، وتعمل على أجهزة آيفون إكس إس والموديلات الأحدث وآيباد برو 2018 والموديلات الأحدث.

 

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