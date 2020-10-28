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الأربعاء، 28-10-2020 12:31 م

طريقة جديدة لحذف رسالة مرسلة في واتسآب بعد يوم من إرسالها

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الوكيل الاخباري - توفر خاصية إرسال الرسائل 68 دقيقة فقط لحذف الرسالة المرسلة. ومع ذلك، لا يزال من الممكن القيام بذلك بعد انقضاء الوقت المحدد لذلك سيتعين عليك تغيير التاريخ والوقت على الهاتف.

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ويشرح خبير متخصص الطريقة لذلك قائلا: "أولا، تحتاج إلى ضبط وضع الطائرة على هاتفك الذكي حتى لا يتلقى الجهاز رسائل جديدة، ثم يجب عليك تعيين التاريخ والوقت الأقرب للوقت الذي تم إرسال الرسالة فيه (يجب ألا يزيد الفرق عن 68 دقيقة محددة)، بعد ذلك يمكنك حذف الرسالة في برنامج المراسلة وإعادة الإعدادات والتاريخ الحالي".


وقال الخبير، يمكن قراءة الرسالة المحذوفة بطريقتين، الأولى عن طريق استخدام تطبيقات متاحة بكثرة على شبكة الإنترنت وهي مخصصة لقراءة الرسائل التي تم حذفها بعد إرسالها، ولكن هناك "خطر" أن تكون جميع مراسلاتك متاحة للمهاجمين، اما الطريقة الثانية هي استخدام وظيفة المزامنة، وهي متوفرة فقط في نظام Android".

 

وأضاف الخبير، "إذا كان هاتفك يحتفظ بنسخة احتياطية ولم يكن لديه المساحة التخزينية لحفظ المراسلات الجديدة، فقد يعرض الرسائل المحذوفة، عليك "التصرف بحذر" ، لأن الرسائل التي حذفتها بنفسك ستظهر على الجهاز".


ولكن إذا أخطأت وحذفت الرسالة من جهازك فقط، فلن يتمكن الجميع من محوها، وخلص الخبير إلى أنه في هذه الحالة، سيتم فقد التحكم في الرسائل، ولن تساعد إلا البرامج الخاصة التي يجب تثبيتها بشكل منفصل.

 

سبوتنيك

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