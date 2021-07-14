طريقة عرض درجة حرارة ماك بوك باستمرار

الوكيل الإخباري - ترتفع درجة حرارة ماك بوك أسرع من باقي الحواسيب المشابهة له، وذلك بسبب تصميم الجهاز المعدني وحجمه الصغير نسبيًا.





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يعمل الأمر على عرض درجة حرارة الجهاز من داخل واجهة الأوامر فقط، ولذلك تحتاج لفتحها وكتابة الأمر في كل مرة ترغب فيها في تفقد درجة الحرارة.

ويمكنك الاعتماد على تطبيقات خارجية لتعرض درجة حرارة الجهاز بإستمرار أو لتعرض درجة مع حواسيب ماك بوك المزودة بمعالج M1.



يمكنك استخدام تطبيق مثل istat وهو يعرض لك جميع تفاصيل الجهاز واحصائياته المختلفة، مثل استهلاك الطاقة والحرارة والموارد.

ويستطيع التطبيق عرض جميع البيانات في شريط المهام الموجود بالأعلى إلى جانب الساعة، ويمكنه أيضًا أن يغير طريقة عرض الساعة.

أما إذا كنت ترغب في تطبيق بسيط يعرض مجموعة من البيانات البسيطة دون تعقيد فيمكنك تحميل إضافة Fanny Widget site.



ويمكنك عرض درجات الحرارة من داخل Fanny Widget site عبر فتح الملف الذي تم تحميله، وبعد ذلك الضغط على الأيقونة الخاصة به في الأعلى.



وبعد ذلك يعرض لك التطبيق جميع البيانات الخاصة بجهازك مثل درجات الحرارة الخاصة به والقوة المراوح ودرجة حرارة المعالج الرسومي أيضًا.





ويمكنك استخدام تطبيق Fanny عبر تثبيته مجانًا من الموقع الرسمي الخاص به.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية







