طريقة عرض شاشة هواتف سامسونج في ويندوز 10

الوكيل الإخباري - قدمت شركة مايكروسوفت دعمًا كاملًا لبعض هواتف أندرويد في ويندوز 10، ويأتي هذا الدعم على شكل تطبيق الهاتف في ويندوز.





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وتستطيع عبر تطبيق الهاتف في ويندوز 10 عرض الكثير من بيانات هاتفك والوصول إليه عبر الويندوز مباشرةً دون الحاجة لاستخدام الهاتف.





تعمل هذه الطريقة مع مجموعة من هواتف سامسونج، وتضم هذه المجموعة أغلب هواتف الشركة المتوسطة والرائدة.





وتستطيع الوصول إلى قائمة بجميع هواتف سامسونج المدعومة من تطبيق هاتفك في ويندوز 10 عبر هذه الصفحة.



ويمكنك عرض شاشة هواتف سامسونج في ويندوز 10 عبر اتباع الخطوات التالية:



1 - تأكد أن هاتفك متصل بتطبيق الهاتف في ويندوز 10، وذلك عبر فتح تطبيق الهاتف في الويندوز.

2 - ومن ثم ربط التطبيق مع هواتف سامسونج عبر تسجيل الدخول ومسح QR Code.

3 - وبعد ذلك يطلب منك التطبيق مجموعة من الصلاحيات في هاتفك، قم بمنحه هذه الصلاحيات دون أن تقلق.

4 - ومن ثم توجه إلى تطبيق الهاتف في ويندوز 10 واضغط على اختيار التطبيقات.

ويظهر لك اختيار عرض الشاشة مباشرةً في أعلى قائمة التطبيقات، ويعمل هذا الاختيار على عرض جميع مكونات الشاشة في ويندوز 10.

5 - أو تستطيع عرض تطبيق واحد على الشاشة عبر الضغط على أيقونة هذا التطبيق في القائمة.

6 - ويمكنك تحريك مكان نافذة شاشة الهاتف كما ترغب ووضعها في أي مكان، حيث تظهر النافذة بأبعاد الهاتف.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية















