طريقة عمل إخفاء البريد الإلكتروني من آبل

الوكيل الإخباري - تركز آبل كثيرًا على حماية خصوصية المستخدمين، وقد بدأت تضع أدوات داخل النظام من أجل حماية الخصوصية ومتابعة التطبيقات التي تصل إلى بيانات مستخدميها.



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كما قدمت الشركة حلولًا لحماية البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدمين ومن الرسائل المزعجة من الوصول إلى صندوق الوارد الخاص بهم.





تعمل هذه الخاصية على إنشاء بريد إلكتروني جديد وهمي خاص بك، ويتم ربطه تلقائيًا مع البريد الإلكتروني الخاص بحسابك في آيكلاود.



وتضع آبل هذا الحساب الوهمي في جميع صفحات التسجيل الخاصة بالمواقع المختلفة إن إخترت ذلك، حيث تظهر لك رسالة تعرض عليك استخدام الخاصية تلقائيًا في أعلى لوحة المفاتيح في هواتف آيفون.

ويمكنك التوقف عن استقبال الرسائل المحولة عبر هذه الخدمة في بريدك الأساسي إذا كنت تفضل ذلك.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية