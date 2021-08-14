السبت 14-08-2021
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء ينعى وزير العدل الأسبق ناجي الطراونة

إقبال ضعيف على شراء الزي المدرسي -صور

الجزائر.. بيان حول تطورات الحرائق خلال آخر 24 ساعة

الخارجية لـ الوكيل: نتابع وفاة أردني واصابة زوجته بحادث سير في الإمارات

الحكومة تحدد المحاور الأساسية للمشاركة الإلكترونية خلال العام الحالي

قرض بـ 70 مليون دولار للاردن لتخفيف تداعيات كورونا

وفاة واحدة و451 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

صرف 2.5 مليون دينار بدون فوائد للمزارعين بإقليم الشمال

الحكومة تحذر من المواقع غير رسمية لإعلان نتائج التوجيهي

تحذير من الدوريات الخارجية لسالكي طريق العمري - الأزرق

السبت، 14-08-2021 01:33 م

طريقة عمل إخفاء البريد الإلكتروني من آبل

كيف-احذف-البريد-الإلكتروني-من-الايفون


الوكيل الإخباري - تركز آبل كثيرًا على حماية خصوصية المستخدمين، وقد بدأت تضع أدوات داخل النظام من أجل حماية الخصوصية ومتابعة التطبيقات التي تصل إلى بيانات مستخدميها.

اضافة اعلان

 

كما قدمت الشركة حلولًا لحماية البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدمين ومن الرسائل المزعجة من الوصول إلى صندوق الوارد الخاص بهم.

تعمل هذه الخاصية على إنشاء بريد إلكتروني جديد وهمي خاص بك، ويتم ربطه تلقائيًا مع البريد الإلكتروني الخاص بحسابك في آيكلاود. 


وتضع آبل هذا الحساب الوهمي في جميع صفحات التسجيل الخاصة بالمواقع المختلفة إن إخترت ذلك، حيث تظهر لك رسالة تعرض عليك استخدام الخاصية تلقائيًا في أعلى لوحة المفاتيح في هواتف آيفون. 

 

ويمكنك التوقف عن استقبال الرسائل المحولة عبر هذه الخدمة في بريدك الأساسي إذا كنت تفضل ذلك. 

 

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
153073Image1

ماسنجر تضيف تشفيرًا لمكالمات الصوت والفيديو

medium_2021-08-13-d3a828ae28

العلاقة بين ويندوز 11 وفيستا

Windows-11

تسريع ويندوز 11 عبر التحكم في الطاقة

windows-11-featured-image-scaled

طرق إخفاء الأدوات المصغرة في ويندوز 11

18051-علاج-ادمان-الهاتف

كيفية ضغط الملفات عبر آيفون

تحميل-صفحات-الإنترنت-كملف-PDF-عبر-آيفون

حفظ الصفحة عبر أخذ لقطة شاشة كاملة في آيفون عبر PDF

أخبار متعلقة
1-تطبيقات-آبل-الأكثر-تحميلًا

استهداف متجر تطبيقات آبل

907efd30-299b-4abe-a373-c549b273a6bd

تصليح هواتف آبل في مراكزها فقط

الايفون-إ

التغلب على قفل آيفون الرقمي عبر تطبيق PassFab

use-ps4-share-play-thumbnail

خاصية SharePlay من آبل

9484d608-614b-435b-a372-697d940d3834_16x9_1200x676

آبل تفحص الصور المخزنة في أجهزتها لحماية الأطفال

lens-flare-iphone

يعمل أحدث إصدار تجريبي من iOS 15 على إزالة توهج العدسة في الصور تلقائيًا