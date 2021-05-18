طريقة فعالة للحفاظ على هاتفك الذكي القديم!

الوكيل الاخباري - قد يتساءل الكثير من الأشخاص الذين يحبون الاحتفاظ بهواتفهم الذكية القديمة عن الطريقة الجيدة والفعالة لحفظها وقتا أطول، خاصة وأننا في زمن التطورات الرقمية الجديدة والتي تجعل الكثيرين يستعيضون عن هواتفهم الذكية بأخرى جديدة دون الرغبة في الاستغناء عنها.

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تحدّث الخبير الروسي في المنتجات الرقمية لشركة "روسكاتشيستفا"، سيرغي كوزمينكو، عن بعض التعليمات البسيطة التي ينبغي اتباعها إذا ما أردنا الاحتفاظ بالهواتف الذكية القديمة لوقت أطول.



وقال: "إن الهواتف الذكية القديمة، أصبحت تماما مثل الأشياء الأخرى، فإذا قام مالكوها ببيعها في الأسواق أو قدموها لأشخاص غيرهم لاستعمالها، من المؤكد أن هذا الشخص سيقوم بوضع الهاتف في الخزانة وينساه".



وتابع: "ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعتزمون في المستقبل استخدام هذا الهاتف الذكي بطريقة أو بأخرى، فمن المهم اتباع تعليمات بسيطة".

وقال: "يجب أولا أن لا يترك الهاتف وداخله بطارية مفرغة من الشحن، فعلى الأقل يجب أن يكون شحنها من 50 إلى 80%، لأنه وبمرور الوقت ورغم عدم استعماله ستنخفض البطارية ويتم تفريغها بالكامل".



وتابع: "على الرغم من الاعتقاد الشعبي الشائع، فإن التفريغ الكامل للبطاريات غير مطلوب عموما للأجهزة الحديثة، حيث يتم استخدام بطاريات الليثيوم أيون أو بطاريات الليثيوم بوليمر في معظم الحالات، والتي لا تتطلب ذلك من الناحية الفنية".



ويضيف كوزمينكو: "يجب أن تتجنب بشكل قاطع التفريغ الكامل للبطارية حيث يصل إلى الصفر، وتأكد دوريا من شحنها".



ووفقًا للخبير، فإنه من الأفضل "عدم تخزين البطارية حيث تكون ساخنة جدا أو باردة جدا، فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها ميكانيكيا".

سبوتنيك