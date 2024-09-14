علماء يبتكرون جهازاً يتيح لمس الأحباب عن بُعد

الوكيل الإخباري- ابتكر علماء بريطانيون جهازاً يمكنه تقليد اللمس البشري، ويسمح للأشخاص الذين يعيشون عن بُعد بإمساك أيديهم ولمس مَنْ يحبون.

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شرح الباحثون في "كلية لندن الجامعية" أن هذه التقنية الجديدة "تحاكي اللمس البشري بشكل طبيعي، وتوفر أحاسيس واقعية". لكنهم يبحثون حالياً عن 10 متطوعين يعانون من فقدان الإحساس لإجراء تجربة سريرية في الأشهر القليلة المقبلة لفهم المزيد عن كيفية تدهور حاسة اللمس مع مرور الوقت.



ويعمل الجهاز الجديد، المسمى BAMH (نظام اللمس المبتكر المستوحى بيولوجياً)، عن طريق تحفيز الخلايا العصبية التي تستجيب للمس باستخدام الاهتزازات.



أهمية الجهاز الجديد

وأكدوا أنه يمكن استخدام هذه التكنولوجيا في العمليات الجراحية بمساعدة الروبوتات، مما يسمح للأطباء بتقييم نوع الأنسجة التي يتفاعلون معها لتحديد ما إذا كانت سرطانية. وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن الجهاز يستخدم حالياً لفهم المزيد عن أسباب ضعف قدرة المرضى الحسية في أطراف أصابعهم، ما يسبب مع مرور الوقت فقدان حاسة اللمس.



ويمكن الاستفادة من هذا الجهاز في أماكن الرعاية الصحية لكبار السن، حيث يستخدم كأداة تشخيصية للمرضى الذين يعانون من أمراض الأعصاب والسكري ويفقدون الإحساس باللمس.