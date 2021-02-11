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الخميس، 11-02-2021 02:29 م

على طريقة سناب شات.. زووم يطلق تأثيرات وجه جديدة لمستخدميه

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الوكيل الإخباري _ أضاف تطبيق مكالمات الفيديو الشهير زووم ميزة جديدة لمستخدميه، وهي خاصية تأثيرات الوجه Studio Effects التى سبق الإعلان عنها في سبتمبر الماضي، ولكنها أصبخت تظهر تلقائيًا لباقي المستخدمين حول العالم.
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حيث تسمح ميزة Studio Effects للمستخدمين بتطبيق مجموعة متنوعة من مرشحات "فلاتر" تتضمن ألوان الحواجب والشارب واللحية والشفاه التى تم تصويرها أثناء مكالمات الفيديو، و رغم أن الميزة لا زالت تجريبية، إلا أنه تتوافر لأنظمة تشغيل Windows وMac.


كما تمكن اختيار العديد من التصميمات المسلية الخاصة بالحواجب والشارب واللحية والشفاة، كما يمكن إنشاء وحفظ إعداد مسبق لها قبل بدء مكالمات الفديو.


ويمكن العثور على هذه الميزة في نظام تشغيل ويندوز وماك من خلال النقر فوق زر إيقاف الفيديو أثناء مكالمة زووم، ومن ثم تحديد إعدادات الفيديو، ثم الإنتقال للخلفيات والفلاتر والضغط على زر Studio Effects أسفل يسار الشاشة.


المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

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