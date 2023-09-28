الخميس 28-09-2023
الوكيل الاخباري

الأردن يشارك في اجتماع اللجنة الفنية العربية الدائمة للإحصاء

الوطني لحقوق الإنسان يؤكد أهمية قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

نقابة المطاعم: 20% ارتفاع الطلب على الحلويات بمناسبة المولد النبوي

الجمارك تحبط تهريب 12 كغم من الكوكايين المخدّر الخام

النواب على موعد مع انتخابات رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم

فاجعة العرس بالعراق.. التحقيق انتهى وهذا عدد الموقوفين

دولتان عربيتان من بين أكثر دول العالم ادماناً على الهواتف الذكية لعام 2023

اعلان صادر عن أمانة عمان اعتبارًا من يوم غد الجمعة

السفير المجالي يوجه رسالة للصحفيين والإعلاميين

التعامل مع 1300 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الخميس، 28-09-2023 12:19 م

عيب خطير يظهر في بعض هواتف آيفون 15

iphone-cameras-585x329


الوكيل الإخباري- يشتكي بعض المالكين الأوائل لهاتفي آيفون 15 برو، وبرو ماكس من إنتاج شركة أبل من أن الأجهزة الجديدة ترتفع درجة حرارتها جداً أثناء الاستخدام أو أثناء الشحن، وهو ما يمثل انتكاسة محتملة للمنتج الرئيسي للشركة.

اضافة اعلان


وانتشرت الشكاوى عبر منتديات أبل عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "Reddit"، و"X". وقال العملاء إن الجزء الخلفي أو الجانبي من الهاتف يصبح ساخناً عند اللمس أثناء اللعب أو عند إجراء مكالمة هاتفية أو دردشة فيديو عبر تطبيق "FaceTime". وبالنسبة لبعض المستخدمين، تكون المشكلة أكثر وضوحاً أثناء توصيل الجهاز بالشاحن، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"

 

وقام موظفو الدعم الفني في أبل بتلقي مكالمات حول هذه المشكلة أيضاً ، وأحالوا العملاء إلى مقالة دعم قديمة حول كيفية التعامل مع جهاز آيفون عند ارتفاع درجة الحرارة أو البرودة الشديدة. وأشار الإشعار إلى أن ارتفاع درجة الحرارة قد يحدث عند استخدام التطبيقات المكثفة أو شحن أو إعداد جهاز جديد لأول مرة.


ويمثل هاتف "آيفون" حوالي نصف إيرادات شركة "أبل"، ويتم فحص النماذج الجديدة عن كثب بحثاً عن أي عيوب محتملة.

 

وفي بعض الأحيان تظهر مشكلات يتعين على شركة أبل معالجتها — من خلال تحديثات البرامج أو الإصلاحات الأخرى — ولكن غالباً ما تتلاشى المخاوف من تلقاء نفسها.

 

العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
920232473713114909908

واتس آب يتوقف عن العمل في عدد من الهواتف نهاية شهر أكتوبر

202392715939886Y

يوتيوب ميوزك بدلاً من غوغل بودكاست في 2024

241574_0

"ثريدز" لن تتحرّك من المركز قبل الأخير حتى عام 2025

1

غوغل يحتفل بيوم ميلاده الـ25

kids-smartwatch_189883efc49_medium

الساعات الذكية للأطفال هل هي مفيدة فعلاً؟

202392121637267SZ

المكالمات عبر إكس لن تتاح إلا للحسابات المدفوعة

أخبار متعلقة
2023924141221523E6

ميزة مخفية في آيفون تتعلق بـ اشعارات شاشة القفل

elaosboa28146

تحذير هام لمستخدمي ايفون .. ثغرة امنية عليك تحديثها

2156249

إطلاق iOS 17 وiPadOS 17 رسمياً لهواتف آيفون وأجهزة آيباد

2023918153151907L3

"نوماد" تطلق شاحنها" 3 في 1"

2023915173713452D

هل تتخلى آبل عن الذكاء الاصطناعي التوليدي لصالح "البديهي"؟

202391322719961Z1

تتعلق بالموقع .. ميزة مرتقبة بـ آيفون 15