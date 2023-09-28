عيب خطير يظهر في بعض هواتف آيفون 15

الوكيل الإخباري- يشتكي بعض المالكين الأوائل لهاتفي آيفون 15 برو، وبرو ماكس من إنتاج شركة أبل من أن الأجهزة الجديدة ترتفع درجة حرارتها جداً أثناء الاستخدام أو أثناء الشحن، وهو ما يمثل انتكاسة محتملة للمنتج الرئيسي للشركة.

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وانتشرت الشكاوى عبر منتديات أبل عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "Reddit"، و"X". وقال العملاء إن الجزء الخلفي أو الجانبي من الهاتف يصبح ساخناً عند اللمس أثناء اللعب أو عند إجراء مكالمة هاتفية أو دردشة فيديو عبر تطبيق "FaceTime". وبالنسبة لبعض المستخدمين، تكون المشكلة أكثر وضوحاً أثناء توصيل الجهاز بالشاحن، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"

وقام موظفو الدعم الفني في أبل بتلقي مكالمات حول هذه المشكلة أيضاً ، وأحالوا العملاء إلى مقالة دعم قديمة حول كيفية التعامل مع جهاز آيفون عند ارتفاع درجة الحرارة أو البرودة الشديدة. وأشار الإشعار إلى أن ارتفاع درجة الحرارة قد يحدث عند استخدام التطبيقات المكثفة أو شحن أو إعداد جهاز جديد لأول مرة.



ويمثل هاتف "آيفون" حوالي نصف إيرادات شركة "أبل"، ويتم فحص النماذج الجديدة عن كثب بحثاً عن أي عيوب محتملة.

وفي بعض الأحيان تظهر مشكلات يتعين على شركة أبل معالجتها — من خلال تحديثات البرامج أو الإصلاحات الأخرى — ولكن غالباً ما تتلاشى المخاوف من تلقاء نفسها.



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