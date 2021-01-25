غوغل تحول بعض منشآتها إلى مراكز تطعيم ضد كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة غوغل الأمريكية، اليوم الاثنين، عن تحويل منشآتها إلى مراكز لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

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وجاء في منشور على مدونة للرئيس التنفيذي لـ"غوغل"، سوندار بيشاي، أنه سيتم فتح منشآتها للحصول على اللقاح بدءا من مدينة نيويورك ولوس أنجلوس مرورا بمنطقة خليج سان فرانسيسكو ونهاية بكيركيلاند في واشنطن.

وأشار بيشاي إلى أن الخطوة تأتي بالشراكة مع شركة "وان ميديكال" الطبية وسلطات الصحة العامة في أمريكا.



وقال: "ستفتح المباني ومواقف السيارات والمساحات المفتوحة لأي شخص مؤهل للحصول على اللقاح، كما ستعمل الشركة مع المسؤولين المحليين لتحديد متى يمكن فتح هذه المواقع".



وتابع بيشاوي مؤكدا أن "جائحة فيروس كورونا المستجد أثرت بشكل عميق على كل مجتمعات العالم، كما أنها ألهمت التنسيق بين القطاعين العام والخاص وعبر الحدود الدولية على نطاق ملحوظ، ومن جانبنا لا يمكننا الإبطاء الآن".



كما تعهدت شركة "غوغل"، في منشور بيشاي، بتقديم 150 مليون دولار أمريكي لتعزيز التعليم بشأن لقاحات (كوفيد-19) وتوزيعها، بما في ذلك 100 مليون دولار في شكل منح إعلانية و50 مليون دولار بالشراكة مع الوكالات الصحية.



وكجزء من ذلك، ستضيف "غوغل" معلومات اللقاح الخاصة بالولاية والمنطقة التي يتم فيها التطعيم إلى صفحات البحث الخاصة بها، كما أنها ستدرج مواقع تلقي اللقاح في ولايات أريزونا ولويزيانا وميسيسيبي وتكساس في محرك البحث لديها وخرائطها خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك من أجل تسهيل الوصول إليها.



كذلك أعلن الرئيس التنفيذي لـ"غوغل"، سوندار بيشاي، في مدونته، اليوم الاثنين، أنها ستخصص 5 ملايين دولار إضافية لـ"المنظمات التي تعالج التفاوتات العرقية والجغرافية في لقاحات كورونا"، بعدما لاحظت أن الأشخاص الملونين والأشخاص في المجتمعات الريفية لديهم وصول أقل إلى اللقاحات بالمقارنة مع المجموعات الأخرى.

سبوتنيك

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