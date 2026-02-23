غوغل تدعم كروم بميزات جديدة

10:04 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت غوغل تحديثًا جديدًا لمتصفحها الشهير Google Chrome، يتضمن مجموعة من الميزات المنتظرة التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين تجربة الاستخدام داخل المتصفح. اضافة اعلان





ويأتي في مقدمة الإضافات ميزة العرض المنقسم، التي تتيح للمستخدمين عرض صفحتين أو تبويبتين جنبًا إلى جنب داخل نافذة واحدة. وتساعد هذه الميزة على تقليل التنقل بين علامات التبويب، ما يسهّل تنفيذ مهام متعددة في الوقت نفسه، مثل مشاهدة فيديو أثناء تدوين الملاحظات أو مقارنة محتوى بين موقعين.



ويمكن تفعيل العرض المنقسم من خلال النقر بزر الفأرة الأيمن على التبويب واختيار “Open Link in Split View”، أو عبر رمز مخصص يظهر بجانب شريط العناوين. كما يتيح التحديث تعديل حجم كل جزء من الشاشة بسهولة عبر سحب الفاصل بين النافذتين.



كما أضاف المتصفح أدوات جديدة للتعامل مع ملفات PDF مباشرة دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية. إذ أصبح بإمكان المستخدمين تمييز النصوص، وإضافة الملاحظات، وتوقيع المستندات داخل المتصفح نفسه. وتظهر هذه الأدوات عند فتح ملف PDF عبر رمز مخصص يفتح لوحة تحكم تتيح تغيير لون القلم وحجمه وإضافة التعليقات بكل سهولة.



ويتضمن التحديث أيضًا خيار حفظ الملفات مباشرة إلى خدمة Google Drive، ما يسهل إدارة المستندات والوصول إليها من أي جهاز متصل بالإنترنت.





