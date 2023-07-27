غوغل تصدر تحذيراً هاماً لمالكي هواتف أندرويد القديمة

الوكيل الإخباري - قد يضطر بعض مستخدمي أندرويد قريباً إلى استخدام هاتف ذكي جديد، لأن الشركة أكدت أخيراً انتهاء دعم نظام التشغيل كيتكات أندرويد الشهير.



نظام كيتكات أندرويد الذي تم إطلاقه في عام 2013، كان يعمل في السابق على تشغيل ملايين الأجهزة في جميع أنحاء العالم، ولكن شعبيته تضاءلت منذ ذلك الحين، وتشعر غوغل أن الوقت قد حان الآن للتوقف عن دعمه.

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وستنتهي حياة نظام التشغيل هذا الشهر، وسيعني ذلك أن أي شخص لا يزال يستخدمه على هواتف أندرويد القديمة، سيجد أن مجموعة كبيرة من الميزات لن تعمل بعد الآن.. وستختفي مجموعة كاملة من الوظائف، بما في ذلك الوصول إلى التطبيقات التي تستخدم أياً من خدمات غوغل بلاي، مثل معالجة الدفع وتتبع الموقع والخرائط والإعلان عبر الإنترنت.

وعند الإعلان عن الأخبار، قالت غوغل في تحديث "تم إطلاق منصة أندرويد كيتكات (KK) لأول مرة منذ حوالي 10 سنوات، ومنذ ذلك الحين، قدمنا العديد من التحسينات والميزات المبتكرة لنظام أندرويد، والتي لا تتوفر على KK".



وأضافت غوغل "اعتباراً من يوليو (تموز) 2023، كان عدد الأجهزة النشطة على KK أقل من 1%، حيث يقوم المزيد والمزيد من المستخدمين بالتحديث إلى أحدث إصدارات أندرويد، لذلك، لم نعد ندعم KK في الإصدارات المستقبلية من خدمات غوغل بلاي، ولن تتلقى أجهزة KK إصدارات من خدمات Play APK بعد 23.30.99".



سبب آخر يجعل من المهم عدم تجاهل هذا التغيير هو أن التطبيقات لن تتلقى تحديثات أمنية بعد الآن، ما قد يجعل الأجهزة أكثر عرضة للهجوم من لصوص الإنترنت.



وبالطبع، انتقل معظم المستخدمين منذ فترة طويلة من أندرويد كيتكات، ولكن لا تزال هناك بعض الهواتف الذكية المشهورة جداً، التي لا تزال تستخدمه، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.



كيف تتحقق من نظام تشغيل هاتف أندرويد:

- افتح تطبيق "الإعدادات" على هاتفك.

- بالقرب من الجزء السفلي، انقر فوق حول الهاتف/ نسخة أندرويد.

- ابحث عن "إصدار أندرويد" و "تحديث أمان أندرويد" و "رقم الإصدار".

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