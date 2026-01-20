غوغل تضيف ميزة التحكم بسرعة تشغيل الفيديو إلى Google Photos

الوكيل الإخباري- تستعد شركة غوغل لإطلاق مزايا جديدة في تطبيق Google Photos بهدف تحسين تجربة المستخدم، أبرزها إمكانية التحكم في سرعة تشغيل مقاطع الفيديو.

وبحسب تحليلات للتحديثات التجريبية، ستتيح الميزة الجديدة تعديل سرعة الفيديو عبر خيار Playback speed، مع سرعات تتراوح بين ‎x0.25‎ و‎x2‎، على غرار ما هو متاح في يوتيوب، دون الحاجة لاستخدام تطبيقات خارجية.



كما يعمل التطبيق على تحسينات أخرى، من بينها إخفاء تواريخ الصور في عرض الشبكة (Grid View) لمنح تجربة تصفح أكثر سلاسة.