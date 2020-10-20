غوغل تطلق ميزة التعرف على الأغنية عن طريق اللحن

الوكيل الإخباري _ تواصل شركة ”غوغل“ الأمريكية في طرح وتطوير ميزات جديدة ، حيث عملت على طرح ميزة تتيح لمستخدميها التعرف على أغنية عن طريق الطنين أو الصفير أو الغناء.

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وتتم هذه الميزة فقط من خلال النقر على الميكروفون في شريط البحث في تطبيق مساعد ”غوغل“ وقول ”ما هذه الأغنية؟“ أو مخاطبة مكبرات الصوت الذكية الخاصة بهم بقول ”مرحبا غوغل، ما هذه الأغنية؟“ قبل غنائها.



حيث تعرض الأداة الجديدة المطابقات المحتملة بدون كلمات أو حتى أداء مثالي، وتساعد المستخدم على تحديد الأغنية التي يريدها.

وقد نجحت الاختبارات في تحديد 60% من الأغاني التي يتم نطقها أو غناؤها باستخدام تطبيق Google Assistant للهاتف المحمول.



واشارت ”غوغل“ في بيان الى إن الميزة الجديدة متاحة حاليا باللغة الإنكليزية على نظام التشغيل iOS، وبأكثر من 20 لغة على أندرويد، وتخطط لتوسيعها إلى المزيد من اللغات في المستقبل.



المصدر : ارم نيوز

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