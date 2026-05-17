غوغل تطلق ميزة جديدة للحد من إدمان التصفح

الوكيل الإخباري- كشفت شركة غوغل عن مجموعة من التحديثات والميزات الجديدة، من أبرزها أداة تهدف إلى الحد من التصفح المفرط للتطبيقات والمحتوى السلبي، عبر تشجيع المستخدمين على التوقف والتفكير قبل فتح بعض التطبيقات.





وأطلقت الشركة على الميزة اسم "Pause Point" (نقطة التوقف)، وهي تتيح للمستخدم اختيار تطبيقات معينة ليظهر قبل فتحها عدّ تنازلي لمدة 10 ثوانٍ، يُطلب خلالها من المستخدم التفكير في سبب فتح التطبيق، في محاولة لتقليل الاستخدام العشوائي والمفرط.



وأوضحت غوغل أن المستخدم يمكنه خلال هذه الفترة ممارسة تمارين تنفس قصيرة أو ضبط مؤقت زمني، أو الانتقال إلى تطبيقات بديلة مثل تطبيقات الكتب الصوتية، بما يساعد على تقليل وقت التصفح غير الضروري.



وأكدت الشركة أن أدوات التحكم الحالية مثل مؤقتات التطبيقات أو حظرها بالكامل لا تناسب جميع المستخدمين، مشيرة إلى أن الميزة الجديدة تقدم حلاً وسطاً يوازن بين الاستخدام والوعي الرقمي.



وفي سياق التحديثات، أعلنت غوغل أيضاً عن تطوير جديد لأجهزة Chromebook يعتمد بشكل أكبر على تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة "Gemini"، في خطوة تهدف إلى إعادة تصور مفهوم الحواسيب المحمولة وتحويلها إلى أجهزة أكثر ذكاءً وتفاعلاً.





