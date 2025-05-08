غوغل تعيد تسمية "الخليج الفارسي" إلى "الخليج العربي" دون تفسير رسمي

ولم تقدم شركة "غوغل" أي توضيح رسمي بشأن سبب هذا التغيير أو دوافعه. في وقت سابق، اقترح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تغيير اسم الخليج إلى "الخليج العربي"، وهو ما قد يكون له دور في هذا التعديل.
هذا التغيير يثير تساؤلات حول تأثيره على الرأي العام في المنطقة، خاصة مع استمرار الجدل حول التسمية بين الدول المعنية.
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