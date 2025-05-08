الخميس 2025-05-08 01:52 م
 

غوغل تعيد تسمية "الخليج الفارسي" إلى "الخليج العربي" دون تفسير رسمي

غق
تعبيرية
 
الخميس، 08-05-2025 01:05 م

الوكيل الإخباري-   أحدث تطبيق خرائط غوغل جدلاً مؤخرًا بعدما قام بتغيير تسمية "الخليج الفارسي" إلى "الخليج العربي" لبعض المستخدمين. حيث أفاد عدد من المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط بأن التطبيق أصبح يعرض اسم "الخليج العربي" عند البحث باستخدام مصطلحات مثل "Arab Gulf" و "Persian Gulf".

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ولم تقدم شركة "غوغل" أي توضيح رسمي بشأن سبب هذا التغيير أو دوافعه. في وقت سابق، اقترح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تغيير اسم الخليج إلى "الخليج العربي"، وهو ما قد يكون له دور في هذا التعديل.


هذا التغيير يثير تساؤلات حول تأثيره على الرأي العام في المنطقة، خاصة مع استمرار الجدل حول التسمية بين الدول المعنية.

 

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