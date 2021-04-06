غوغل تغير سياسة عمل التطبيقات في هواتف أندرويد

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة غوغل أنها ستزيد من خصوصية بيانات هواتف أندرويد بسياسة أكثر تشددا ستتبعها تجاه التطبيقات.

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وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإنه واعتبارا من الخامس من مايو المقبل ستبدأ باتباع سياسة جديدة ستحسن خصوصية بيانات مستخدمي الهواتف عبر تحديد قدرات التطبيقات.



وتشير المعلومات المتوفرة إلى أنه واعتبارا من التاريخ المذكور لن يتمكن مطورو البرامج والتطبيقات المخصصة لأنظمة Android 11 من تحميل تطبيقات في متجر Google Play مزودة بوظيفة QUERY_ALL_PACKAGES، أي أن تطبيقاتهم لن يسمح لها بسهولة بمعرفة البيانات التي تتعلق بباقي التطبيقات الموجودة في أجهزة المستخدمين، حيث تعتبر غوغل "أن هذه الميزة حساسة وتطلب أذونات خاصة"، ولن تتمكن سوى تطبيقات معينة من الاستفادة منها.

ومن المفترض أن يسمح لبعض التطبيقات المراقبة فقط بالوصول إلى البيانات المذكورة، والتي منها برامج مكافحة الفيروسات في الأجهزة الذكية وبعض تطبيقات إدارة الملفات والمتصفحات التي يتطلب عملها ذلك الأمر.



ويرى الخبراء أن هذه الخطوة التي استغرقت من غوغل وقتا طويلا للإقدام عليها من المفترض أن تزيد من خصوصية بيانات المستخدمين، لا سيما أن بعض مطوري التطبيقات كانوا يستغلون بياناتهم لأغراض شخصية قد تتعلق بسياسة الإعلانات الموجهة أو التي تستهدف توجهات أصحاب الهواتف.

روسيا اليوم