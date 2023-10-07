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السبت، 07-10-2023 12:32 م

غوغل تفتتح أول مركز بيانات سحابي لها في ألمانيا

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الوكيل الإخباري - تفتتح شركة الإنترنت الأمريكية العملاقة غوغل أول مركز بيانات سحابي لها في ألمانيا بعد ظهر يوم الجمعة في مدينة هاناو.

ولا تقوم المنشأة بمعالجة بيانات المستهلكين الخاصين أو تخزينها، بل توفر خدمات التخزين والخدمات السحابية لعملاء تجاريين لغوغل كلاود.

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وتعد منطقة الراين-ماين محوراً لمراكز البيانات الكبيرة في ألمانيا، بسبب وجود إحدى أكبر نقاط تبادل الإنترنت في العالم في فرانكفورت، وهي "DE-Cix"، والتي تبعد حوالي 20 كيلومتراً عن مركز بيانات غوغل الجديد.
وتعمل شركة غوغل منذ سنوات على تحرير نفسها من اعتمادها على الأعمال الإعلانية على الإنترنت وإيجاد مصادر جديدة للدخل، ولذلك قررت الشركة الأمريكية ضخ استثمارات كبيرة في ألمانيا عام 2021 حتى لا تترك هذا السوق السحابي المربح لرواد السوق "أمازون إيه دابليو إس" و"مايكروسوفت"، أو شركات ألمانية مثل "لونوس" التابعة لمجموعة "يونايتد إنترنت".


وبحلول عام 2030 من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات في ألمانيا إلى مليار يورو.

 

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