"غوغل" تقدم وضع الذكاء الاصطناعي للمستخدمين في الهند

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة غوغل إطلاق "وضع الذكاء الاصطناعي" (AI Overview) في الهند، وهو وضع بحث جديد يعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي بأسلوب الأسئلة والأجوبة.

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ويتوفر هذا الوضع بشكل تجريبي حالياً عبر "مختبرات البحث"، ويتطلب تفعيله من قبل المستخدمين.



ميزات البحث الجديد

يسمح للمستخدمين بطرح أسئلة معقدة وطويلة متعددة الأجزاء.

يدعم الأسئلة المتابعة لتحسين دقة النتائج.

يمكن استخدام الصوت والصور في البحث.

مدعوم بنموذج ذكاء اصطناعي خاص من Gemini 2.5.



الهند أرض اختبار رئيسية

تُعد الهند واحدة من أكبر أسواق غوغل بأكثر من 870 مليون مستخدم إنترنت، وتراها الشركة موقعاً مثالياً لاختبار المنتجات متعددة اللغات.



نظرة غوغل المستقبلية

تأمل غوغل أن يكون "وضع الذكاء الاصطناعي" بديلاً لمن يفضّلون التفاعل النصي، في ظل ازدياد شعبية أدوات مثل ChatGPT وPerplexity.

وتشير الشركة إلى أن ميزة "نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي" (AI Overview) تُستخدم حاليًا من قبل أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم.



مخاوف الناشرين

أثار التوسع في أدوات غوغل المدعومة بالذكاء الاصطناعي مخاوف بين الناشرين الرقميين، بسبب انخفاض الزيارات من نتائج البحث التقليدية، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.