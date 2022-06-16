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الخميس، 16-06-2022 02:22 م

فايرفوكس يوسع الحماية المضادة للتتبع

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الوكيل الإخباري - تعمل مؤسسة موزيلا على تعزيز الخصوصية عبر متصفحها فايرفوكس، المعروف بحماية الخصوصية، من خلال الميزة الجديدة لتقييد ملفات تعريف الارتباط.

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ويهدف تغيير التصميم، المسمى “الحماية الكاملة لملفات تعريف الارتباط”، إلى توفير حماية معززة ضد التتبع عبر الإنترنت من خلال الحد من قدرة مواقع الويب على قراءة ملفات تعريف الارتباط التي تم إنشاؤها بواسطة خدمات الجهات الخارجية.


ووفقًا لتدوينة من موزيلا، فإنه يتم تقييد الوصول إلى أي ملف تعريف ارتباط معين عبر موقع الويب الذي أودع ملف تعريف الارتباط في متصفح المستخدم.


ونتيجة لذلك لن تكون ملفات تعريف الارتباط التي تم إنشاؤها بواسطة موقع ويب أو خدمة ما قابلة للقراءة بواسطة مواقع الويب الأخرى التي يزورها المستخدم.


وتصف تدوينة موزيلا الميزة الجديدة من حيث مجموعة ملفات تعريف الارتباط المنفصلة لكل موقع ويب. ويمنع ذلك المتتبعات من ربط سلوك المستخدم عبر مواقع متعددة.


وتقول التدوينة: لا يمكن لأي مواقع ويب أخرى الوصول إلى ملفات تعريف الارتباط التي لا تنتمي إليها ومعرفة ما تعرفه ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالمواقع الأخرى عنك.


وأضافت: يحقق هذا النهج التوازن بين التخلص من أسوأ خصائص الخصوصية لملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية – القدرة على تعقبك – والسماح لملفات تعريف الارتباط هذه باستيفاء حالات الاستخدام الأقل توغلاً – تقديم تحليلات دقيقة.

 

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