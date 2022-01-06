فرنسا تفرض غرامات كبرى على جوجل وفيسبوك

الوكيل الإخباري - أعلنت «لجنة المعلوماتية والحريات» حارسة الحياة الخاصة للفرنسيين الخميس، أنها فرضت غرامات كبيرة على جوجل وفيسبوك تبلغ 150 مليون يورو و60 مليون يورو على التوالي بسبب ممارساتهما في مجال «ملفات تعريف الارتباط»، وأدوات التتبع الرقمية المستخدمة لأهداف الإعلانات.

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والمبلغ الذي فرض على جوجل دفعه، قياسي بين كل العقوبات التي صدرت عن اللجنة. وهو أعلى من مئة مليون يورو فرض على جوجل دفعها أيضاً في كانون الأول/ديسمبر 2020 في قضية ملفات تعريف الارتباط.

وقالت اللجنة إنها «لاحظت أن مواقع فيسبوك وجوجل ويوتيوب لا تسمح برفض ملفات الارتباط

بالبساطة نفسها التي يتم فيها قبولها».

وأمهلت المنصتين ثلاثة أشهر لتنفيذ القرار وإلا «سيتوجب على كل شركة دفع غرامة قدرها مئة ألف يورو عن كل يوم تأخير».

الخليج