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الأحد، 29-11-2020 12:17 م

فشل أداة فيسبوك الإعلانية Conversion Lift

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الوكيل الإخباري _ اخفقت الاداة الإعلانية لـ فيسبوك المسماة Conversion Lift، ويبدو أن تصحيح هذه المشكلة قد يكون مكلفًا للشركة، وذلك لعدة أسباب ليس أقلها أنه قد يؤثر في سمعتها بشأن الإبلاغ الذاتي، وقد أثر الخطأ في الاف المعلنين.

اضافة اعلان
 

ولمدة عام تقريبًا، كان المعلنون الذين يستخدمون أحدث أداة إعلانية من فيسبوك يتلقون عن غير قصد بيانات خطأ.



وأدى اكتشاف الخلل إلى تقديم فيسبوك اعتمادات لبعض المعلنين بملايين الدولارات، وذلك للتعويض عن سوء تقدير عدد المبيعات المستمدة من مرات ظهور الإعلان. 


وقد اختلف مستوى التعويض الذي تقدمه فيسبوك اعتمادًا على إنفاق المعلن، ويعني الخطأ في بعض الحالات حصول المعلن على تعويض بقيمة تبلغ عشرات الملايين من الدولارات.

 

المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية 



 




 

 


 

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