فوضى في روابط تويتر مع تحولها إلى "إكس دوت كوم"

الوكيل الإخباري- تسبب تغيير إيلون ماسك العلامة التجارية من تويتر إلى إكس في مشكلة كبيرة هذا الأسبوع، عندما بدأت منصة التواصل في تغيير "twitter.com" تلقائياً إلى "x.com" في الروابط.



وتمت ملاحظة هذا التغيير بشكل أساسي من خلال الاستخدامات الآتية من أجهزة آيفون، حيث يتم تطبيق استبدال تلقائي للنص على أي عنوان URL ينتهي بـ "twitter.com"، حتى لو لم يكن في الواقع رابط twitter.com.

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وفي حين أكد موقع "ماشابال" أن منصة إكس أصلحت الخطأ "بالنسبة إلى بعض النطاقات التي تأثرت بهذا التغيير"، ولكن يلاحظ حتى الآن أن المشكلة المستمرة مع أي موقع إلكتروني ينتهي عنوانه بـ"twitter.com" الذي يتحول تلقائياً إلى "x.com".



ويذكر أنه يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة إكس (تويتر سابقاً) عبر متصفح الانترنت، عبر زيارة موقع "twitter.com" أو "x.com".

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