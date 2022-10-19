الأربعاء 19-10-2022
الوكيل الاخباري

المياه: جميع المصادر المائية في الأردن آمنة

بوتين يُعلن حالة الحرب

كشف تفاصيل القبض على المطلوب الأول في الجنوب

16 قراراً جديداً من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

احتمالات تساقط الأمطار تنعش آمال مزارعي الزيتون بإنتاج جيد

6210 طلبات ترشيح لجائزتي المعلم والمرشد التربوي المتميز

الأعلى للسكان: الشباب الأردني يفتقر لمعلومات الصحة الإنجابية

ألمانيا تصدر سلاحا خطيرا إلى جارة أوكرانيا

عطاء لشراء 100 -120 الف طن قمح

توقعات بصرف رواتب معلمي مدارس السوريين في هذا الموعد

الأربعاء، 19-10-2022 01:40 م

فيروس خطير يضرب فيسبوك .. احذر هذا البرنامج

_101928753_1


الوكيل الإخباري-في ظل وابل الهجمات الإلكترونية المستمرة، يتم استهداف مستخدمي موقع فيسبوك من خلال إصدار جديد من برنامج Ducktail الضار الذي ظهر في الأصل في يوليو (تموز).

وكان التطبيق في البداية موجهاً بشكل خاص إلى حسابات فيسبوك بيزنس، لكنه أصبح مؤخراً أكثر انتشاراً. ويجمع أحدث إصدار من Ducktail جميع بيانات فيسبوك المتوفرة على جهاز كمبيوتر مصاب.

اضافة اعلان

 

وإذا كان الحساب تجارياً، فيمكن اكتشاف طرق الدفع، مما يعرض أموالك للخطر. علاوة على ذلك، قد تتضمن بيانات فيسبوك بيزنس معلومات ودورات الفوترة، والتي يمكن استخدامها للمساعدة في إخفاء عمليات الشراء غير المصرح بها.


وتمت مشاركة شرح متعمق لكيفية عمل Ducktail بواسطة Bleeping Computer واعتمد الإصدار الأول على حملة لينكدإن، حيث تظاهر المتسللون بأنهم متخصصون في التسويق والموارد البشرية لتقديم برامج PHP الضارة تحت ستار المعلومات المفيدة. وتم وضع أحدث إصدار من البرنامج الخبيث Ducktail على شبكات مشاركة الملفات التي تستضيف برامج وألعاب ومقاطع فيديو للبالغين وأي شيء من الطبيعة المحظورة.


ومن المحتمل أن يكون هذا هو السبب وراء النطاق الأوسع للبرامج الضارة، والتي تجاوزت حسابات فيسبوك بيزنس لجمع بيانات المتصفح، ومحافظ العملات المشفرة، وأي بيانات شخصية على حساب فيسبوك قد تكون مفيدة، بما في ذلك الأسماء، ورسائل البريد الإلكتروني لجهات الاتصال، وأرقام الهواتف، وغير ذلك.

ولا يمكنك اكتشاف برنامج PHP الضار على محرك الأقراص لديك، على الرغم من أنه رمز يمكن قراءته من قبل الإنسان لأنه مضغوط ومخزن في Base64 ثم يتم توسيعه في الذاكرة قبل التشغيل. وقد يحتوي جهاز الكمبيوتر الخاص بك على الكثير من نصوص PHP النصية المفيدة، لذا قد يكون حذف جميع النصوص قراراً متسرعاً، وبدلاً من ذلك، يجب أن تنتظر آخر تحديث لبرنامج مكافحة الفيروسات الخاص بك لاكتشاف هذا البديل السيئ وإزالته.

وكالعادة، فإن أفضل طريقة لحماية نفسك من هجمات الأمن السيبراني هي تجنب السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وهذا يعني توخي الحذر عند تنزيل الملفات من الإنترنت، وابق متيقظاً للحفاظ على أمان حساباتك وبياناتك وأموالك، بحسب موقع ديجيتال تريندز.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

نتفليكس تضيف 2.4 مليون مشترك في الربع الثالث

20221018172567712G

كيفية استرداد البيانات من اللابتوب إذا نسيت كلمة المرور

11111111

8 خطوات تساعدك على شحن هاتفك بسرعة فائقة

202210181547455103U

آبل تطلق جهاز آيباد القابل للطي في عام 2024

2022101816848813RW

كيفية إضافة أدوات يوتيوب جديدة إلى شاشتك الرئيسية على آيفون

1-إعدادات-خصوصيّة-فيسبوك-على-iPhone-وiPad

مطلع ابريل .. فيسبوك تعتزم الغاء ميزة روابط المقالات الفورية

أخبار متعلقة
1-إعدادات-خصوصيّة-فيسبوك-على-iPhone-وiPad

مطلع ابريل .. فيسبوك تعتزم الغاء ميزة روابط المقالات الفورية

77777777

مؤسس فيسبوك يثير الجدل بعدد متابعين صفحته خلال الشهر الحالي

فيس بوك2

أول تصريح لـ ميتا على خلل اختفاء المتابعين على فيسبوك

download

عدد المتابعين في خطر .. خلل عالمي يضرب فيسبوك

image

تحذير لجميع مستخدمي فيسبوك.. هذه التطبيقات تسرق كلمات مرورك

فيس

فيسبوك يكشف اختراقا واسعا.. وعدد الضحايا يفوق المليون