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السبت، 13-11-2021 03:45 م

فيسبوك تريد تغيير عملية توصية مجلس الإشراف

فيسبوك


الوكيل الإخباري - بدأ مجلس الإشراف على شركة فيسبوك بالعمل منذ أقل من عام فقط. ولكن الشركة تقول إنها تواجه مشكلة في مواكبة توصيات المجموعة، وأوضحت أنها تريد العمل مع مجلس الإشراف لتحسين عملية التوصية.

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وبالرغم من أنه لم يتضح بعد ما قد تستتبعه هذه التغييرات. ولكن هذه التغييرات تشير إلى أن الشركة تتطلع إلى تغيير الطريقة التي تتعامل بها مع الهيئة المستقلة التي أنشأتها للإشراف على سياسات المحتوى.

وفي تقرير جديد يشرح بالتفصيل تعاملات الشركة مع مجلس الإشراف، لاحظت فيسبوك أنها أجرت تغييرات كبيرة نتيجة لتوصيات المجلس.

 

وتتضمن هذه التغييرات تحديثات حول كيفية تعاملها مع الكلام الذي يحض على الكراهية والعري، فضلاً عن كيفية تحديدها للمحتوى ذي الأهمية الإخبارية ولكن فيسبوك تقترح الآن أنها تريد تغيير عملية التوصية.

 

وقالت: بالرغم من أننا أجرينا هذه التغييرات المهمة نتيجة لتوصيات المجلس، فإننا نعتقد أن التصميم الحالي لعملية التوصية قد لا يكون أفضل طريقة لتحقيق التغييرات الهيكلية الطويلة الأجل التي يدفعنا المجلس للقيام بها نحن نعمل مع المجلس وفرقنا الداخلية لاستكشاف طرق أخرى لتحسين عملية التوصية بشكل محتمل.

 

وكتبت الشركة في تقريرها أن تواتر التوصيات وحجمها لا يتيحان لها الوقت الكافي لتقييم التوصيات وتنفيذها.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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