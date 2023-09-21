الخميس 21-09-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة تدرس إنشاء مسارين للباص السريع إلى المطار والسلط

اعلان هام بشأن الطلبة المرشحين للقبول في كليتي نسيبة ورفيدة للتمريض

المنطقة العسكرية الشمالية تحتفل بمرور 61 عاما على تشكيلها

توجيهات من وزير الداخلية مازن الفراية

كتلة هوائية حارة تؤثر على الاردن اعتباراً من هذا الموعد

حريق محل تجاري وسط اربد

الملكة تنشر صورة وتعلق : مع أعز الرجال على قلبي

حقيقة تعرض ليبيا إلى عاصفة أشد من دانيال

استمرار حملة لإزالة اعتداءات على الأرصفة بإربد

فنادق البحر الميت تسجل أعلى معدل إشغال بنسبة 86% نهاية الأسبوع الحالي

الخميس، 21-09-2023 06:59 م

فيسبوك تعدّل شعارها.. هل يمكنك ملاحظة الفرق؟

650c49db42360438a14f012e


الوكيل الاخباري- أجرى موقع "فيسبوك" تغييرا في شعاره الشهير "f" بدقة ومهارة شديدة، قد لا تلاحظها.

وأشاد الموظفون في المنصة المملوكة لشركة Meta بإعادة تصميم الشعار، ووصفوه بأنه "أكثر جرأة".

ومع ذلك، فإن شعار فيسبوك الجديد يشبه بشكل لافت للنظر النسخة القديمة، حيث يتمثل التغيير الأكبر في الخلفية، وهي عبارة عن درجة مختلفة من اللون الأزرق، والتي توصف بأنها "تعبير أكثر ثقة عن اللون الأزرق الأساسي للشعار".

اضافة اعلان

 

وقالت شركة Meta إنها "تعيد تعريف هوية العلامة التجارية لـ"فيسبوك" من خلال التغييرات.

وتصفها بأنها "المرحلة الأولى من الهوية المحدثة" التي تقترح المزيد من التعديلات على شكل المنصة.

 

وقالت الشركة في منشور: "كان هدفنا هو إنشاء تصميم محدث لشعار فيسبوك يكون أكثر جرأة وقوة. تؤدي كل التحسينات المميزة والجديدة إلى تحقيق قدر أكبر من التناغم عبر التصميم بأكمله كعنصر أساسي في هوية التطبيق. فعلنا ذلك من خلال دمج تعبير أكثر ثقة عن اللون الأزرق الأساسي لفيسبوك والذي تم تصميمه ليكون متاحا بشكل أكبر بصريا في تطبيقنا ويوفر تباينا أقوى لحرف "f" ليتميز".

وأوضحت أن الخط العمودي لحرف "f" أصبح أكثر سمكا قليلا، في حين أن الجانب الأيسر من الخط الأفقي للحرف أقصر والجانب الأيمن بحافة زاوية أكبر قليلا. لكن الاختلاف الأكبر هو الخلفية المحيطة بالحرف، مع درجة أعمق وأكثر جرأة من اللون الأزرق.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1111-12

مؤلف "غايم أوف ثرونز" وكتّاب آخرون يقاضون "أوبن إيه آي" مبتكرة "شات جي بي تي"

1695061809882

في إطار اجتماع عقده لقادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات برنامج "Jordan Source" يستعرض آخر إنجازاته ويكشف عن إطلاق مجلة JoSourceIT الإلكترونية وتطبيقه للهواتف المتنقلة

20180717151433783

تجنباً للتجسس.. فعل واتساب واتبع هذه الخطوات !

image

أسرة تقاضي"غوغل" بتهمة الإهمال

2023920194644338UV

مجهر من غوغل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الأطباء على اكتشاف السرطان

2023920114957422AW

هوندا تطلق سكوتر كهربائياً بتصميم حقيبة السفر

أخبار متعلقة
فيسبوك

ميتا تصدر تنويهاً هاماً لمستخدميها

64f5dda34c59b73f6c6b7e02

مستخدمو "فيسبوك" و"إنستغرام" قد يحصلون على ميزة طال انتظارها

facebook-instagram-logos-phones-1

ميتا تدرس فكرة مثيرة للجدل .. الدفع مقابل استخدام فيسبوك وانستغرام !

88888888888888888

طريقة لاسترداد حسابك على "فيسبوك"