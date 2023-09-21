فيسبوك تعدّل شعارها.. هل يمكنك ملاحظة الفرق؟

الوكيل الاخباري- أجرى موقع "فيسبوك" تغييرا في شعاره الشهير "f" بدقة ومهارة شديدة، قد لا تلاحظها.



وأشاد الموظفون في المنصة المملوكة لشركة Meta بإعادة تصميم الشعار، ووصفوه بأنه "أكثر جرأة".



ومع ذلك، فإن شعار فيسبوك الجديد يشبه بشكل لافت للنظر النسخة القديمة، حيث يتمثل التغيير الأكبر في الخلفية، وهي عبارة عن درجة مختلفة من اللون الأزرق، والتي توصف بأنها "تعبير أكثر ثقة عن اللون الأزرق الأساسي للشعار".

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وقالت شركة Meta إنها "تعيد تعريف هوية العلامة التجارية لـ"فيسبوك" من خلال التغييرات.



وتصفها بأنها "المرحلة الأولى من الهوية المحدثة" التي تقترح المزيد من التعديلات على شكل المنصة.

وقالت الشركة في منشور: "كان هدفنا هو إنشاء تصميم محدث لشعار فيسبوك يكون أكثر جرأة وقوة. تؤدي كل التحسينات المميزة والجديدة إلى تحقيق قدر أكبر من التناغم عبر التصميم بأكمله كعنصر أساسي في هوية التطبيق. فعلنا ذلك من خلال دمج تعبير أكثر ثقة عن اللون الأزرق الأساسي لفيسبوك والذي تم تصميمه ليكون متاحا بشكل أكبر بصريا في تطبيقنا ويوفر تباينا أقوى لحرف "f" ليتميز".



وأوضحت أن الخط العمودي لحرف "f" أصبح أكثر سمكا قليلا، في حين أن الجانب الأيسر من الخط الأفقي للحرف أقصر والجانب الأيمن بحافة زاوية أكبر قليلا. لكن الاختلاف الأكبر هو الخلفية المحيطة بالحرف، مع درجة أعمق وأكثر جرأة من اللون الأزرق.