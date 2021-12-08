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الأربعاء، 08-12-2021 02:08 م

فيسبوك تواجه شكوى بقيمة 150 مليار دولار

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الوكيل الإخباري - رفع لاجئون من الروهينغا من ميانمار دعوى قضائية ضد شركة ميتا، المعروفة سابقًا باسم فيسبوك، مقابل 150 مليار دولار بسبب مزاعم بأن شركة التواصل الاجتماعي لم تتخذ إجراءات ضد خطاب الكراهية ضد الروهينغا الذي ساهم في العنف.

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وتم رفع الدعوى القضائية الجماعية في الولايات المتحدة في ولاية كاليفورنيا من قبل شركتي المحاماة Edelson و Fields. وتحاجج الدعوى بأن فشل الشركة في مراقبة المحتوى وتصميم منصتها ساهم في العنف الواقعي الذي يواجهه مجتمع الروهينجا.

وفي إجراء منسق، قدم محامون بريطانيون أيضًا خطاب إشعار إلى مكتب فيسبوك في لندن.

وقالت الشركة إنها كانت بطيئة للغاية في منع التضليل والكراهية في ميانمار.

 

ولكن اتخذت منذ ذلك الحين خطوات للقضاء على انتهاكات المنصات في المنطقة. بما في ذلك حظر الجيش من فيسبوك وإنستاجرام بعد انقلاب الأول من فبراير.


وأشارت فيسبوك إلى أنها محمية من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون بموجب قانون الإنترنت الأمريكي المعروف بالقسم 230.


وينص القسم 230 على أن المنصات عبر الإنترنت ليست مسؤولة عن المحتوى المنشور من قبل أطراف خارجية.


وتقول الشكوى إنها تسعى لتطبيق قانون ميانمار على الدعاوي إذا تم رفع المادة 230 كدفاع. ويمكن للمحاكم الأمريكية تطبيق القانون الأجنبي على القضايا التي حدثت فيها أضرار ونشاط من قبل الشركات في بلدان أخرى.

 

وقال خبيران قانونيان إنهما لا يعلمان بسابقة ناجحة لتطبيق القانون الأجنبي في الدعاوى القضائية ضد شركات التواصل الاجتماعي حيث يمكن تطبيق إجراءات الحماية بموجب القسم 230.


ومن الممكن الاحتجاج بقانون. ولكن من غير المتوقع أن يكون ناجحًا. وقد يكون من الغريب أن يمنع الكونغرس الإجراءات بموجب القانون الأمريكي ويسمح لها بالمرور بموجب قانون أجنبي.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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