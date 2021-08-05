فيسبوك يبسط صفحة الإعدادات على الهاتف المحمول

الوكيل الإخباري - كجزء من جهودها المستمرة لتحسين تجربة الأشخاص عبر المنصة، أعادت فيسبوك تصميم صفحة الإعدادات لتسهيل العثور على الأدوات، وقامت بتبسيط التخطيط، مع الاحتفاظ بجميع الإعدادات السابقة.

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ويبدو التنسيق الجديد أقل تشوشًا بصريًا، ولا تحتوي الإعدادات الفردية على أوصاف، مما يعني أنك ترى المزيد عبر الصفحة في كل مرة.



وسواء كان الأمر يتعلق بإدارة الإعلانات التي يشاهدها الأشخاص، أو تعديل إعدادات المشاركة، أو تنظيم جمهور للمشاركات، يجب ألا يضطر الأشخاص إلى التفكير مليًا في من أين يبدأون.

ولهذا السبب قللت المنصة عدد الفئات وأعادت تسميتها لتتوافق بشكل أوثق مع النماذج العقلية للأشخاص.



ويتم الآن تجميع الإعدادات في ست فئات عامة، كل منها يحتوي على العديد من الإعدادات ذات الصلة: الحساب والتفضيلات والجمهور والرؤية والأذونات ومعلوماتك ومعايير المجتمع والسياسات القانونية.



كما نقلت العديد من الإعدادات المستقلة بحيث توجد جنبًا إلى جنب مع الإعدادات ذات الصلة، على سبيل المثال، إعداد خلاصة الأخبار، الذي كان موجودًا سابقًا في فئة أصغر خاصة به، أصبح موجود الآن ضمن التفضيلات حيث يتم تجميعه مع إعدادات مماثلة.



وأجرت المنصة أيضًا بعض التحسينات على وظيفة البحث في الإعدادات، مما يسهل العثور على الإعدادات التي تحتاجها إذا كنت لا تعرف الاسم الدقيق أو موقع الإعداد الذي تبحث عنه.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

