فيسبوك يعلن حظر أكثر من 120 ألف منشور في أمريكا

الوكيل الاخباري - أعلن موقع "فيسبوك" أن إجراءات الحظر والحذف للمنشورات أتت في إطار المنشورات التي تستخدم لغة عسكرية أو تهدف لإرهاب الناخبين أو المسؤولين عن الاقتراع.

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أعلن "فيسبوك" إنه سيحذف ويتوقف عن عرض إعلانات القضايا السياسية أو الاجتماعية بعد إغلاق الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر لتقليل فرص حدوث ارتباك أو إساءة استخدام. وفق موقع "نيوز نيشن الآن".



وقالت الشبكة الاجتماعية الرائدة أيضًا إن أية منشورات تعلن قبل الآوان عن فائز أو تنافس في الفرز سيتم تصنيفها بمعلومات موثوقة من منافذ الأخبار ومسؤولي الانتخابات.



قال جاي روزين، نائب رئيس إدارة النزاهة بشركة "فيسبوك": "إذا أعلن مرشح أو حزب فوزه قبل الآوان قبل أن تستدعي وسائل الإعلام الرئيسية السباق، فسنضيف المزيد من المعلومات المحددة في الإخطارات التي تفيد بأن العد ما زال جارياً ولم يتم تحديد الفائز".

يعمل Facebook والشبكات الاجتماعية الأخرى على تشديد القواعد أثناء استعدادهم لسيناريوهات ما بعد الانتخابات، بما في ذلك جهود الرئيس دونالد ترامب للإدعاء خطأً بأن النصر أو القول بأن النتيجة غير مشروعة.



تعرضت شركة الإنترنت العملاقة ومقرها كاليفورنيا لضغوط لتجنب استخدامها لنشر معلومات مضللة وإثارة الانقسام الاجتماعي، كما كان الحال خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2016.



تم توسيع السياسات المناهضة لترهيب الناخبين التي وضعها فيسبوك قبل أربع سنوات باستمرار لتأخذ في الاعتبار الاتجاهات والتكتيكات الجديدة لتخويف أو منع التصويت، وفقًا لنائب رئيس سياسة المحتوى "الفيسبوك" مونيكا بيكرت.



وقال بيكرت في إفادة صحفية "مع اقترابنا من الأيام الأخيرة من هذه الانتخابات، نعلم أننا سنشهد طفرة في جهود ترهيب الناخبين".

وتضمنت القواعد المشددة منع المنشورات التي تشير إلى الأسلحة أو الجيوش في تشجيع الناس على مراقبة أماكن الاقتراع يوم الانتخابات، وفقًا لبيكرت.



وقال بيكرت "سنزيل تصريحات النوايا أو الدعوة للذهاب إلى موقع انتخابي بلغة عسكرية".



"سنقوم أيضًا بإلغاء الدعوات للذهاب إلى صناديق الاقتراع لمراقبة ما إذا كان ذلك ينطوي على ممارسة السيطرة أو إظهار القوة."



لقد حظر Facebook بالفعل المنشورات التي تحث الأشخاص بشكل مباشر على الذهاب إلى أماكن الاقتراع بالأسلحة أو لمنع الناس من التصويت.

لدى Facebook خطط طوارئ لحظر بعض المحتوى على منصته إذا اندلعت اضطرابات مدنية بعد انتخابات 3 نوفمبر.

قال "نيك كليج"، نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق ورئيس الشؤون العالمية في فيسبوك ، مؤخرًا إن المنصة الاجتماعية يمكن أن تتخذ خطوات استثنائية "لتقييد تداول المحتوى" في حالة الاضطراب.



تتماشى التعليقات مع التقارير التي تفيد بأن Facebook قد ينشر "مفتاح القتل" لإحباط انتشار المعلومات المضللة في حالة حدوث نزاع حول نتائج الانتخابات الأمريكية.



قال كليج: "هناك بعض خيارات كسر الزجاج المتاحة لنا إذا كانت هناك بالفعل مجموعة من الظروف شديدة الفوضى ، والأسوأ من ذلك ، عنيفة".



وواجهت الشبكات الاجتماعية ضغوطًا للحد من التضليل السياسي، سواء من الجهات الفاعلة الأجنبية أو من الجماعات داخل الولايات المتحدة.



ودعا بعض النشطاء فيسبوك إلى اتخاذ موقف أكثر عدوانية تجاه التصريحات الكاذبة من ترامب نفسه ، حتى عندما قالت المنصة إنها ستبتعد عن عرقلة الخطاب السياسي.

سبوتنيك

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