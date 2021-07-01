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الخميس، 01-07-2021 12:22 م

فيس بوك تطلق منصة النشرات الإخبارية 'Bulletin'

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة فيسبوك Facebook اليوم رسميا عن خدمة Bulletin للنشرات البريدية لمنافسة منصات النشر المستقل مثل Substack وRevue التي استحوذت عليها تويتر مؤخرا.

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وتسمح الخدمة الجديدة من فيسبوك للكتاب بإنشاء النشرات البريدية أو الرسائل الإخبارية المجانية أو مقابل اشتراك مدفوع، مع إمكانية إرسال النشرات البريدية الجديدة للمشتركين عبر البريد الإلكتروني، أو نشرها من خلال الويب أو عبر فيسبوك، بحيث تظهر على التايملاين أو في تبويب الأخبار. 


وقال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي ومؤسس فيسبوك من خلال بث صوتي مباشر أن الخدمة الجديدة Bulletin تركز على تمكين الكتاب المستقلين، بالإضافة إلى مساعدتهم على الوصول إلى جمهور أكبر وتعزيز أعمالهم، لكن الخدمة لا تزال متاحة حتى الآن تجريبيا لمجموعة مختارة من الكتاب، على رأسهم الكاتب والصحفي الإنجليزي مالكوم جلادويل وإيرين أندروز، وذلك لتغطية مجموعة متنوعة من الموضوعات تشمل الرياضة والاستثمار والعلوم والطب.

 

وتأتي Bulletin من فيسبوك لمنافسة منصات النشر المستقل مثل Substack التي تحظى بشعبية كبيرة، والتي يعتمد عليها العديد من الكتاب الكبار المستقلين، وهي المنصة التي تحصل على 10% من الإيرادات، ونظرا لاعتماد الكثير من الكتاب المستقلين على تويتر للنشر والتعليق على الأخبار وغيرها، فقد استحوذت تويتر مؤخرا على Revue بهدف توفير وسيلة للكتاب المستقلين لتحقيق الدخل من المحتوى الخاص بهم، وذلك مقابل 5% من الإيرادات. 

 

وتعتمد منصات النشر المستقل مثل Substack على النشرات البريدية، وهو ما يضمن وصول الأخبار للمهتمين بها في صندوق البريد الخاص بهم دون الحاجة للبحث عنها، وهو ما يناسب عدد كبير من القراء والمتابعين، لكن يمكن للمشتركين قراءة هذه الأخبار أو المقالات عبر الويب أيضا على هذه المنصات، وتوفر هذه المنصات للكتاب والمحترفين طرقا للربح من المشتركين، بحيث يوفر الكتاب غالبا للمشتركين رسالة بريدية أسبوعيا مجانا مع إمكانية الاشتراك شهريا أو سنويا للحصول على رسائل أو مقالات أكثر، وهي الرسائل والمقالات التي تتضمن غالبا تحليلات أو تفسيرا وشرحا للأخبار أو تجميع الأخبار وربطها معا. 

 

المصدر - صدى التقنية

 




 

 


 

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