الثلاثاء 2026-02-17 12:34 م

في يوم واحد.. "تليغرام" يحجب أكثر من 200 ألف مجموعة وقناة

الثلاثاء، 17-02-2026 11:08 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن القائمون على تطبيق "تليغرام" عن حجب أكثر من 200 ألف مجموعة وقناة على التطبيق خلال يوم واحد.اضافة اعلان


 
وتبعا لإحصائيات التطبيق التي اطلعت عليها وكالة نوفوستي الروسية فإن القائمين على "تليغرام" قاموا خلال يوم الأحد 15 شباط الجاري بحجب 235282 مجموعة وقناة من التطبيق، وكان هذا العدد هو أعلى عدد لحجب القنوات والمجموعات يتم تسجيله منذ 23 كانون الثاني الماضي (الذي شهد حظر 300480 مجموعة وقناة في ذلك اليوم).

ومنذ بداية شباط الجاري حجب القائمون على "تليغرام" 1856069 مجموعة وقناة من التطبيق، من بينها 7116 مجموعة "مرتبطة بالإرهاب"، ومنذ بداية العام الجاري حظرت من "تليغرام" 7256305 مجموعة وقناة، من بينها 27282 مجموعة "مرتبطة بالإرهاب".
 
 


